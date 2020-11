महाराष्ट्रासह परराज्यांतही गुन्हे दाखल असलेल्या अट्टल दरोडेखोरांना केले पंढरपूर पोलिसांनी जेरबंद 

पंढरपूर (सोलापूर) : मोक्का केससह खून, दरोडे, जबरी चोरी अशा अनेक गुन्ह्यांतील दोन सराईत दरोडेखोरांना पंढरपूर तालुका पोलिसांनी मंगळवारी शिताफीने पकडले. या विषयीची पोलिसांकडून समजलेली माहिती अशी, की महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यांत गुन्हे दाखल असलेले सराईत दरोडेखोर शत्रुघ्न अनंता काळे, भारत अनंता काळे आणि त्यांच्या अन्य साथीदारांचा 2017 पासून पोलिस शोध घेत होते. परंतु ते सापडले नव्हते. 2 नोव्हेंबर रोजी सकाळी तालुक्‍यातील पुळूज येथील पारधी वस्तीवर शत्रुघ्न आणि भारत काळे यांनी त्यांच्या नातेवाइकांना मारहाण करून जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेनंतर तालुका पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक किरण अवचर यांच्या पथकने पुळूज येथे जाऊन पारधी वस्तीकडून बाबर मळ्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर पाठलाग करून शत्रुघ्न आणि भारत काळे यांना शिताफीने पकडले. जिल्हा पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर गंभीर गुन्हे करणारे रेकॉर्डवरील आरोपी, दरोडेखोर आणि मोक्कामधील आरोपींना जेरबंद करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्या अनुषंगाने अप्पर पोलिस अधीक्षक अतुल झेंडे आणि पंढरपूर येथील उपविभागीय पोलिस अधिकारी विक्रम कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली तालुका पोलिस या पुढील काळात देखील अशाच पद्धतीने कारवाई करणार असल्याचे पोलिस निरीक्षक किरण अवचर यांनी सांगितले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

