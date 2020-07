पंढरपूर (सोलापूर) : आज घेण्यात आलेल्या रॅपिड अँटीजन टेस्टमध्ये सात तर आरटीपीसीआर टेस्टमध्ये सहा अशा 13 व्यक्तींचे कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्यामध्ये पंढरपूर शहरातील 12 तर ग्रामीण भागात एका व्यक्तींचा समावेश आहे. आतापर्यंतची एकूणच बाधितांची संख्या 131 झाली असून आतापर्यंत 39 रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत तर 90 रुग्णांवर सध्या उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. एकनाथ बोधले यांनी दिली.

आज सायंकाळी प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार शहर व तालुक्‍यातील मिळून 13 व्यक्तींचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले आहेत. तालुक्‍याच्या ग्रामीण भागात करकंब येथील एका व्यक्तीचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आहे. आज पंढरपूर शहरांमधील एकूण 12 व्यक्तींचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले आहेत. रोहिदास चौक दोन तर विठ्ठल मंदिराजवळ, संत तुकाराम भवन जवळ, समता नगर, काशीकापडी गल्ली, गांधी रोड, महाविर नगर, पोलीस वसाहत, पोलिस लाईन, बालाजी नगर लिंक रोड, घोंगडी गल्ली येथील प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण 12 व्यक्तींचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले आहेत.

सध्या वाखरी येथील कोविड केअर सेंटरमध्ये 65, संसर्गजन्य रुग्णालयात उपजिल्हा रुग्णालय 18, सोलापूर 5 तर पुणे आणि अकलूज येथे प्रत्येकी एक रुग्ण उपचार घेत आहे. आतापर्यंत 1460 लोकांची तपासणी करण्यात आली त्यापैकी 1421 लोकांचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत. उर्वरित 39 अहवाल प्रलंबित आहेत. आज वाखरी येथील सेंटरमध्ये नवीन 39 व्यक्तींचे स्वॅब घेण्यात आले आहेत. आतापर्यंतची एकूणच बाधितांची संख्या 131 झाली आहे. आतापर्यंत 39 रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत. दोन व्यक्तींचा मृत्यू झाला तर 90 व्यक्तींवर सध्या उपचार सुरू आहेत. संपादन : वैभव गाढवे

