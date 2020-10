पंढरपुरात चंद्रभागा नदी काठावरील घाटाची भिंत कोसळली; पाच ते सहा जण अडकल्याची भीती 

पंढरपूर (सोलापूर) : येथील चंद्रभागा नदीच्या काठावरील कुंभार घाटालगत घाटाची भिंत कोसळली आहे. यामध्ये पाच ते सहा जण ढिगाऱ्याखाली अडकले असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. परिसरातील लोकांनी मदत कार्य सुरू केले आहे. या दुर्घटनेचे माहिती समजताच प्रांताधिकारी सचिन ढोले, मुख्याधिकारी अनिकेत मानोरकर घटनास्थळी पोहोचले असून मदतकार्य सुरू करण्यात आले आहे. या घटनेची समजलेली माहिती अशी, की चंद्रभागा नदीच्या तीरावरील कुंभार घाटालगत घाटाचे काम सुरू होते. गेल्या काही दिवसातील पावसामुळे आज दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास तेथील भाग खचून भिंत कोसळली. त्यामध्ये पाच ते सहा जण अडकले असावेत असा अंदाज व्यक्त होत आहे. स्थानिक कार्यकर्त्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. परंतु जोरदार पावसामुळे मदतकार्यात अडचण येत आहे. रुग्णवाहिका तसेच नगरपालिकेचे अन्य अधिकारी तातडीने घटनास्थळी रवाना झाले आहेत. मुसळधार पावसामुळे शहरातील संत पेठ परिसरासह सखल भागात सर्वत्र पाणी साचले आहे. अनेक घरातून गुडघ्यापेक्षा जास्त पाणी शिरल्यामुळे अनेक कुटुंबे अडचणीत आली आहेत. पंढरपूर शहरातील तालुका पोलिस ठाणे, सरगम चित्रपटगृह या दोन्ही रेल्वे पुलांखाली मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचल्यामुळे वाहतूक ठप्प झाली आहे. शहराच्या अनेक भागातील वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. संपादन : वैभव गाढवे



