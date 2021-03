अक्कलकोट (सोलापूर) : अक्कलकोट आगारासाठी गेल्या कित्येक वर्षांपासून स्वप्नवत ठरत असलेल्या नवीन बसपोर्टचे बांधकाम अद्याप सुरू होत नाही. आहे त्या बसस्थानकावर कोणतेही नवीन दुरुस्तीचे काम सुरू नाही. त्यामुळे तालुक्‍यातील नागरिक व दररोज येणारे हजारो स्वामीभक्त कंटाळले असून, त्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करताना दिसत आहेत. अक्कलकोट स्थानकाच्या परिसरात सतत अस्वच्छता असते आणि सर्वत्र कचरा पडलेला असतो. दिवसभर बसस्थानकावर डुकरे, गाढव आणि बेवारस प्राणी वावरत असतात आणि घाणीत भर टाकून अस्वच्छता निर्माण करत असतात. या ठिकाणी दक्षिण बाजूस असलेल्या फलाटावर सर्व फरशा उखडलेल्या आहेत. या स्थानकावर केलेले डांबरीकरण उचकटून ठिकठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात त्या खड्ड्यांत पाणी साचून त्यातच बस उभी राहतात. त्यामुळे प्रवाशांना बसमध्ये चढताना त्रास सहन करावा लागतो. दररोज हजारो प्रवासी स्थानकावर येतात. त्यांच्यासाठी पिण्याच्या पाण्यासह कुठलीही सोय उपलब्ध नाही. बदलत्या काळात आणि वाढत्या लोकसंख्येला अनुसरून बसची संख्या व मार्ग वाढविणे आणि स्थानकास आधुनिक रुपडे देणे गरजेचे असताना, तसे होताना दिसत नाही. नवीन बसपोर्ट बनविण्याचे स्वप्न गेल्या अनेक वर्षांपासून दाखविले जात आहे. ते पूर्णत्वास न्यावे, अशी प्रवाशांची मागणी यापूर्वीपासूनच अनेकवेळा होत आहे. यासाठी अत्याधुनिक सुविधेसह नवीन बसपोर्ट विकसित व्हावा, यासाठी तत्कालीन युती शासनाच्या काळात प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. माजी पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांनी शिफारस केली होती. यासंबंधी माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी देशमुख यांना पत्राद्वारे राज्यातील तीर्थक्षेत्राला सुसज्ज बसस्थानक असावे, यासाठी जून 2019 च्या अर्थसंकल्पात 100 कोटींचा निधीही राखून ठेवला होता. 5.90 कोटी निधी मंजूर

अक्कलकोट बसस्थानकाच्या आधुनिकीकरणासाठी 5.90 कोटी रुपये मंजूर केले असून, काम दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण करून घेण्याबाबत अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. पण आतापर्यंत हे काम मार्गी लागू शकले नाही. नेमकी अडचण कोणती आहे, हे नागरिकांना समजेनासे झाले आहे. या प्रकरणी लक्ष घालून ही अडचण दूर करावी आणि लवकरात लवकर निधी देऊन काम वेळेवर पूर्ण करून प्रवाशांची गैरसोय दूर करावी, अशी मागणी होत आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

