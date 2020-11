भोसे (क), (ता. पंढरपूर, सोलापूर) : पायाच्या दुखण्यामुळे आजारी वडिलांना रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्‍टरांच्या निष्काळजीपणामुळे त्यांचा जीव गेला असून संबंधित डॉक्‍टरवर गुन्हा दाखल करावा, अशा आशयाची फिर्याद अविनाश विष्णू ढेकळे यांनी पंढरपूर पोलिस ठाण्यात दिली आली आहे. या घटनेने संपूर्ण तालुक्‍यातील वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. पंढरपूर येथील विष्णू बलभीम ढेकळे यांना पंढरपुरातीलच निकम हॉस्पिटलमध्ये पायाच्या दुखण्यामुळे ता. 21 ऑक्‍टोबर रोजी दाखल करण्यात आले होते. तपासणीनंतर त्यांच्या चार व पाच नंबरच्या माणक्‍यामध्ये गॅप पडला असून त्याचे ऑपरेशन करणे गरजेचे आहे, अन्यथा त्यांना कायमचे अपंगत्व येईल, असे डॉक्‍टरकडून सांगण्यात आले. त्यानंतर ता. 25 ऑक्‍टोबर रोजी त्यांच्यावर मणक्‍याची शस्त्रक्रीया करण्यात आली. शत्रक्रियेनंतर ते शुद्धीवर आलेच नाहीत. सदर रुग्णालयात ऑक्‍सिजनची सुविधा उपलब्ध नसल्याने त्यांना त्याच डॉक्‍टरांनी दुसऱ्या खासगी हॉस्पिटलमध्ये बेशुद्ध अवस्थेत दाखल केले. त्यानंतर ता. 27 ऑक्‍टोबर रोजी त्यांचे निधन झाल्याचे डॉक्‍टरांनी सांगितले. एस.टी. महामंडळात कर्मचारी असलेले ढेकळे यांचे पश्‍चात पत्नी व दोन मुले असून त्यांचा संसार उध्वस्त झाला आहे. सदर डॉक्‍टरवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी रुग्णाच्या नातेवाईकांनी केली आहे. मयत रूग्णाची पत्नी मनीषा ढेकळे म्हणाल्या, डॉक्‍टरांच्या निष्काळजीपणामुळे माझ्या पतीचा मृत्यू झाला आहे. माझी लहान दोन मुले शिक्षण घेत आहेत. पतीच्या निधनाने माझा संसार उध्वस्त झाला आहे. आता मी माझ्या मुलांचे शिक्षण व संगोपन कशी करू? माझ्या पतीच्या मृत्यला जबाबदार असणाऱ्या डॉक्‍टरवर कडक कारवाई करण्यात यावी. जेणेकरून माझ्यासारखे इतरांचे संसार उध्वस्त होणार नाहीत.

निकम हॉस्पिटलचे डॉ. प्रशांत निकम म्हणाले, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून त्याची सर्व कागदपत्रे कमिटीकडे दिली आहेत. त्याबाबत कमिटीच निर्णय देईल. संपादन : वैभव गाढवे

