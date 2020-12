ग्रामीणमधील रुग्ण घटले पण मृत्यू थांबेनात ! आज 84 पॉझिटिव्ह तर चौघांचा मृत्यू

सोलापूर : शहरातील रुग्णसंख्या कमी होत असतानाच आता ग्रामीणमध्येही कोरोनाचा संसर्ग कमी होऊ लागला आहे. आज दोन हजार 385 संशयितांमध्ये 84 व्यक्‍ती कोरोना बाधित आढळल्या असून चौघांचा मृत्यू झाला आहे. माळशिरसमधील मांडवे येथील 62 वर्षीय पुरुष, बार्शी तालुक्‍यातील वैरागमधील 72 वर्षीय पुरुष, मोहोळ तालुक्‍यातील पाटकुल येथील 60 वर्षीय पुरुषाचा आणि माढा तालुक्‍यातील टेंभूर्णीतील 80 वर्षीय पुरुषाचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. मृत पावलेले सर्व रुग्ण 2 डिसेंबरनंतर उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल झाले होते. ठळक बाबी... ग्रामीणमधील तीन लाख 44 हजार 159 संशयितांची झाली कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत 11 तालुक्‍यांत आढळले 36 हजार 430 कोरोना पॉझिटिव्ह

आज दोन हजार 385 संशयितांमध्ये आढळले 84 बाधित; चौघांचा मृत्यू

रुग्णांच्या संपर्कातील 11 हजार 938 संशयित होम क्‍वारंटाईन तर दोन हजार 823 इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईन

आतापर्यंत 33 हजार 947 रुग्णांनी केली कोरोनावर मात; आज 152 रुग्ण बरे होऊन घरी परतले

ग्रामीणमध्ये आता उरले एक हजार 421 रुग्ण; आतापर्यंत एक हजार 63 रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू ग्रामीणमध्ये आज अक्‍कलकोट तालुक्‍यात एक, बार्शी तालुक्‍यात 28, करमाळ्यात चार, माढ्यात 12, माळशिरसमध्ये नऊ, मोहोळमध्ये दोन, पंढरपुरात 24 आणि सांगोला तालुक्‍यात चार रुग्ण आढळले आहेत. दिलासादायक बाब म्हणजे उत्तर सोलापूर, मंगळवेढा व दक्षिण सोलापुरात एकही रुग्ण आज आढळला नाही. सध्या अक्‍कलकोट तालुक्‍यातील 17, बार्शीतील 169, करमाळ्यातील 119, माढ्यातील 146, माळशिरसमधील 184, मंगळवेढ्यातील 34, मोहोळमधील 89, उत्तर सोलापुरातील 16, पंढरपुरातील 535, सांगोल्यातील 101 आणि दक्षिण सोलापुरातील 11 रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. उर्वरित रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत.

Web Title: Patients in rural areas decreased but death did not stop! Today, 84 were positive and four died