`येथील` पाच दिवसाचं बाळ करतयं मदतीची प्रतिक्षा....

सोलापूर : महापालिकेच्या दवाखान्यात प्रसुती झाली आणि दुसऱ्याच दिवशी दवाखाना रिकामे करायचे कारण देत पाठवून दिले. पाच दिवसाच्या बाळाला आणि त्याच्या मातेला गरज आहे ती मदतीची. ही प्रतिक्षा कधी संपणार याकडे या मायलेकराचे लक्ष लागले आहे. परभणी, नांदेड येथून रोजगारासाठी सोलापुरात आलेले सुमारे 150 ते 200 लोक सोलापुरातच अडकले आहेत.

सोलापूर ते तुळजापूर रस्त्यावरील मोकळ्या जागेत निर्माण झालेली वसाहत

या ठिकाणी मुक्कामास असलेली एक महिला पाच दिवसांपूर्वी महापालिकेच्या गोलचावडी प्रसुतीगृहात प्रसूत झाली. तिला लागलीच दुसर्या दिवशी परत पाठविण्यात आले. त्यामुळे या मायलेकराची अडचण झाली आहे. वास्तविक पाहता प्राप्त परिस्थितीत बाळास व तिच्या मातेला प्रसुतीगृहात ठेवण्यात काही अडचण नव्हती. मात्र तेथील वैद्यकीय

अधिकाऱ्यांनी तातडीने त्यांना पाठविल्याची संतापजनक प्रतिक्रिया यावेळी व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे या बाळाला आणि त्याच्या आईला प्रशासनाकडून किंवा संस्थेकडून तातडीने आवश्यक त्या वैद्यकीय सुविधा मिळण्याची गरज आहे. ती कधी मिळेल या प्रतिक्षेत हे मायलेकरू आहेत.

संघटनेच्या वतीने शनिवारी देण्यात आलेले पोहे गरम करताना युवती

या ठिकाणी लहान मुलांची संख्याही मोठी आहे. काही स्थानिक लोकांनी जेवणाची तात्पुरती सोय केली. येथील नितीन व अश्विनी गायकवाड यांनी त्यांच्या परिसरात राहण्याची सोय करून दिली. त्यांच्या पाण्याची सोय केली. त्यामुळे किमान पुरेसे व फिल्टर केलेले पाणी त्यांना उपलब्ध होत आहे. या ठिकाणी आठवी व नववीत शिकणारे विद्यार्थीही आहेत. त्यांचे भविष्य अंधकारमय झाले आहे. लॅाकडाऊन कधी संपेल याची खात्री नाही त्यामुळे रोजगाराचीही संधी नाही. त्यामुळे सोलापुरातील विविध संस्था -

संघटनांनी दिलेल्या मदतीवरच येथील लोक एक-एक दिवस पुढे ढकलत आहेत.

तांदळाचे वाटप करताना ज्येष्ठ नागरीक

या ठिकाणी मुक्कामी असलेल्यांमध्ये तरुणांचाही भरणा आहे. मात्र बाहेरच पडता येत नसल्याने रोजगार कुठे आणि कोणता शोधायचा हा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. सकाळच्या सत्रात मदत म्हणून आणून दिलेले अन्न कुटुंबियांसमवेत खायचे व निवांत बसायचे एवढेच काम त्यांच्याकडे असल्याचे दिसून येत आहे. लहान मुलांना उन्हाचा त्रास सहन करावा लागत आहे. आमच्या अन्नपाण्याची व्यवस्था करावी किंवा आम्हाला मूळ गावी जाण्याची सोय करावी, अशी मागणी या रहिवाशांनी केली आहे. चला पाहुया VIDEO...

