पालखीमार्ग रुंदीकरणात राहणार भंडीशेगाव येथील पेशवेकालीन बाजीराव विहीर सुरक्षित ! 

पंढरपूर (सोलापूर) : भंडीशेगाव (ता. पंढरपूर) येथील ऐतिहासिक पेशवेकालीन बाजीराव विहिरीचा सुमारे 70 टक्के भाग सुरक्षित आहे. संपूर्ण विहिरीचा भाग कशा पद्धतीने जतन करता येईल यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. या संदर्भात राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरू असल्याची माहिती प्रांताधिकारी सचिन ढोले यांनी दिली. मोहोळ - पंढरपूर या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुरू आहे. पालखी मार्ग म्हणून या मार्गाचे रुंदीकरण आणि मजबुतीकरणाचे काम गतीने सुरू आहे. महामार्गालगत येणारी सर्व झाडे, घरे आणि तत्सम अडसर ठरणाऱ्या गोष्टी बाजूला करण्यात आल्या आहेत. महामार्गासाठी लागणारी जमीन संपादन करून शेतकऱ्यांना मोबदलाही देण्यात आला आहे. दरम्यान, भंडीशेगाव येथील बाजीराव विहिरीचाही काही भाग महामार्गात बाधित झाला आहे. पेशवेकालीन आणि ऐतिहासिक असलेल्या या विहिरीचे जतन व्हावे, अशी मागणी स्थानिक ग्रामस्थांनी केली आहे. त्यानंतर बाजीराव विहिरीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या संदर्भात येथील प्रांताधिकारी सचिन ढोले यांना माहिती विचारली असता त्यांनी सांगितले, की नव्याने विकसित होणाऱ्या या महामार्गामध्ये बाजीराव विहिरीच्या एकूण 112 फूट पैकी 37 फूट भाग बाधित होणार आहे. यामध्ये विहिरीच्या पायऱ्यांचा भाग बाधित होणार आहे. मुख्य विहीर आणि विहिरीचा 70 टक्के भाग सुरक्षित ठेवूनच रस्त्याचे काम पूर्ण केले जाणार आहे. रस्ते विकास प्रकल्पामध्ये तशा पद्धतीने त्याची रचना देखील करण्यात आली आहे. बाजीराव विहिरीजवळ उड्डाणपूल होणार आहे. पुलाच्या दोन्ही बाजूने सर्व्हिस रोड आहे. दक्षिण बाजूच्या सर्व्हिस रोडमध्ये विहिरीचा काही भाग बाधित होणार आहे. तरीही शंभर टक्के विहीर सुरक्षित राहावी, यासाठी राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे. प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी त्यांचे अधिकारी येणार आहेत. विहिरीचे जतन कशा पद्धतीने होईल, या दृष्टीनेच प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू असल्याचेही श्री. ढोले यांनी सांगितले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: The Peshwa period Bajirao well at Bhandishegaon will be safe