वृक्षारोपणानंतर चिमुकल्याने ठोकला कडक सॅल्युट; व्हिडिओ होतोय व्हायरल

माढा (सोलापूर) : माढा तालुक्यातील धानोरा येथे पियुष मंगेश देशमुख याने माढयातील इन्स्पायर फाउंडेशनने हाती घेतलेल्या उपक्रमांतर्गत वृक्षारोपणाच्या कार्यक्रमात वडिलांच्या बरोबरीने हिरहिरीने सहभाग घेतला आणि आंब्याचे रोप लावून झाल्यानंतर या रोपाला सलामी ठोकली. चिमुरड्याच्या या कृतीतून वृक्षारोपणाची गरज आणि झाडांप्रतीच्या संवेदना प्रकट होत असल्याने सध्या हा फोटो सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होताना दिसून येत आहे. पियुषने या आंब्याच्या रोपाला दिलेला सलाम सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून पियुषच्या या कृतीला सर्वजण कडक सलाम देत आहेत. वृक्षारोपणाची चळवळ रुजवणे सध्या गरजेचे आहे. मात्र यासाठी कृतीशील सहभागही तितकाच महत्त्वाचा आहे. मात्र कृतीशील सहभागातून वृक्षारोपणाची चळवळ रुजवण्याचं काम सध्या कमी होत आहे. माढयातील इन्स्पायर फाउंडेशन सोलापूर जिल्ह्यातील चाळीसहून अधिक गावांमध्ये वृक्षारोपणाचे काम करत आहे. त्याचबरोबर शालेय विद्यार्थी व लोकांच्या सवयी या पर्यावरण पूरक व्हाव्यात यासाठीही काम करत आहे. इन्स्पायर फाउंडेशनच्या या कामाचा प्रत्यय धानोरे येथील तीन वर्षाच्या पियूषने वडिलांच्याबरोबरीने वृक्षारोपणाच्या कार्यक्रमात सहभाग घेत काही झाडे लावली व आंब्याचे रोप लावल्यानंतर त्याच्या हातात असलेली कुदळ आणि त्याने आंब्याच्या रोपाला सलाम करत असल्याचा फोटो सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे. इन्स्पायर फाउंडेशनने लहान मुलांच्या, शालेय विद्यार्थ्यांच्या सवयींमध्ये बदल करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर काम केलं आणि त्याचा प्रत्यय या कृतीतून दिसून आला आहे. तीन वर्षाच्या पियुषने झाडांप्रती दाखवलेल्या या संवेदना आता सर्वांच्या डोळ्यात अंजन घालणाऱ्या असून पर्यावरण रक्षणासाठी, वृक्षारोपणासाठी व आपल्या सर्वांमध्ये पर्यावरणपूरक सवय रुजवण्यासाठी आपल्याला कृतीशील बनवतील याच अपेक्षा या कडक सलाममधून आपल्याला व्यक्त होताना दिसत आहे.

Web Title: Piyush Deshmukh a young boy from Dhanora in Madha taluka has planted a tree