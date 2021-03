तडवळ दरोडाप्रकरणी 41 लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत ! आणखी एका आरोपीस अटक; दोन फरार

अक्कलकोट (सोलापूर) : अक्कलकोट तालुक्‍यातील तडवळ दरोडा प्रकरणी एलसीबी व अक्कलकोट दक्षिण पोलिस स्टेशनच्या पथकांनी चोरीस गेलेल्या 54 लाख 34 हजार पैकी 41 लाखांचा सोन्या-चांदीचा मुद्देमाल आरोपींकडून हस्तगत केला आहे. यामध्ये 854.72 ग्रॅम सोने व 787 ग्रॅम चांदीच्या दागिन्यांचा समावेश आहे. तडवळ येथील एका स्थानिक युवकास या प्रकरणात अटक करण्यात आली असून, त्यास 30 मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी देण्यात आली आहे. अक्कलकोट तालुक्‍यातील तडवळ येथे सोने खरेदी- विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यावर हल्ला करून रॉडने मारून 54 लाख 34 हजार रुपयांचा धाडसी दरोडा टाकण्यात आला होता. या घटनेत फिर्यादी मल्लिकार्जुन गुंडप्पा पोतदार व त्याचा चुलत भाऊ सचिन सुरेश पोतदार हे दोघे गंभीर जखमी झाले होते. मंगळवारी, 23 मार्च रोजी घटनास्थळी एका आरोपीस पकडण्यात फिर्यादी, त्याचा भाऊ व ग्रामस्थांना यश आले होते. आतापर्यंत अटक करण्यात आलेल्या संशयित आरोपींची नावे रवी राजकुमार जमगे, राजा नूरजानसाबा सौदागर (वय 21, रा. बळोरगी नगर, ता. आलमेल, जिल्हा विजयपूर, राज्य कर्नाटक), गणेश अर्जुन मारागूर (वय 23, रा. गुब्बेवाड, ता. इंडी, जि. विजयपूर) अशी आहेत. आज तडवळ येथील स्थानिक युवकास संशयित आरोपी म्हणून अटक करण्यात आली असून, त्याचे नाव लक्ष्मण श्रीशैल गुब्ब्याड (वय 19, रा. तडवळ, ता. अक्कलकोट) असे आहे. त्यास मंगळवारपर्यंत पोलिस कोठडी देण्यात आली आहे. या दरोड्यातील आणखी दोन आरोपी फरार आहेत. अवघ्या काही दिवसांत एलसीबी व पोलिसांनी काही आरोपींना अटक केली व सुमारे 41 लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत केला. ही कामगिरी जिल्हा पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक अतुल झेंडे, डीवायएसपी डॉ. संतोष गायकवाड, पोलिस निरीक्षक विजय जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक तुकाराम राठोड, हवालदार मल्लिनाथ कलशेट्टी, पोलिस नाईक लक्ष्मण कांबळे, पोलिस नाईक संजय पांढरे, वीरभद्र उपासे, पोलिस कॉन्स्टेबल अमोगसिद्ध वाघमोडे, राजू कोळी यांनी केली. याचा अधिक तपास एपीआय तुकाराम राठोड हे करीत आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

