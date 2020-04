पत्नीला नांदावयास पाठवत नसल्याच्या कारणावरुन खून

बेगमपूर (सोलापूर) : पत्नीला नांदावयास पाठवत नसल्याच्या कारणावरून म्हेवण्याशी झालेल्या भांडणात मेव्हन्याच्या पत्नीचा खून केल्याची घटना मोहोळ तालुक्यातील अरबळी येथे घडली आहे. यामध्ये मेव्हण्यासह अन्य दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. सोमवारी (ता. २०) रात्री नऊचे सुमारास हा प्रकार घडला. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. शीतल अर्जुन काळे (वय २२) असे खून झालेल्या महिलेचे नाव आहे. तर अर्जुन समाधान काळे (वय २५) व जानू अर्जुन काळे (वय दीड वर्षे, सर्व रा. अरबळी, ता. मोहोळ) अशी गंभीर जखमी झालेल्यांची नावे असून महेंद्र सुभान भोसले, मेहर सुभान भोसले व बाळासाहेब सुभान भोसले अशी घटनेतील संशयित आरोपीची नावे आहेत.

याबाबत मिळालेली माहिती अशी, अर्जुन काळे हा पत्नी शीतल व दोन लहान मुलीसह गावापासून एक किलोमीटरवर असलेल्या स्वतःच्या शेतातील वस्तीवर राहतो. त्याची बहीण माया हीचे चार वर्षांपूर्वी जामगाव (ता. मोहोळ) येथील महेंद्र सुभान भोसले हिच्याशी विवाह झाला होता. परंतु दोघा पती पत्नीमध्ये नेहमीच भांडण तंटे होत असल्याने माया दीड वर्षांपासून माहेरी रहायला आली होती. दरम्यान सोमवारी रात्री माया हिचा पती महेंद्र भोसले हा मेहर सुभान भोसले व बाळासाहेब सुभान भोसले (रा. जामगाव) या आपल्या दोघा भावासह अर्जुन याच्या वस्तीवर आला व माझी पत्नी माया कोठे आहे, त्याला आमच्या सोबत पाठव, असे म्हणत अर्जुन याच्याशी वाद घातला. यावेळी अर्जुन याने माया ही बेगमपूर येथे आई वडिलांकडे रहायला गेली आहे, सांगितले असता तू खोटे बोलतोस असे म्हणत महेंद्र व तिच्या दोघा भावानी अर्जुन याच्यावर जंबिया व चाकूने हल्ला केला. यावेळी भांडण सोडवण्यासाठी आलेल्या अर्जुनची पत्नी शितल यांच्यावर वरील संशयितांनी जबियाने सपासप वार केले. यावेळी मोठा रक्तस्राव झाल्याने शीतल हिचा जागीच मृत्यू झाला. तर अर्जुन याच्या डाव्या हातास व बगलेत वार झाल्याने तो गंभीर व दीड वर्षाची जानू ही मुलगी किरकोळ जखमी झाली आहे. दरम्यान घटनेनंतर संशयित फरार असून त्यांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांचे पथक तयार करण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले. घटनेची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रभाकर शिंदे, कामती पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक किरण उंदरे, पोलिस हेड कॉन्स्टेबल धनंजय राठोड, यशवंत कोटमळे, संदीप काळे, सचिन जाधवर, संतोष माने आदींनी घटनास्थळी धाव घेतली. जखमींना पुढील उपचारासाठी सोलापूरच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून घटनेची फिर्याद अर्जुन समाधान काळे यांनी कामती पोलिसांत दिली आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक किरण उंदरे पुढील तपास करीत आहेत.

