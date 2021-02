महिलेचे होते अनेकांशी अनैतिक संबंध ! ती म्हणाली, "पैसे दे नाहीतर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करते' अन्‌ त्याने केला खून 

सोलापूर : वीट (ता. करमाळा) येथील 27 वर्षीय महिलेचे गावातील अनेकांशी अनैतिक संबंध होते. त्यातच गावातील धनाजी गाडे (वय 27) याच्याशी तिचे अनैतिक संबंध जुळले. त्याच्याकडे वारंवार तीन-चार हजार रुपयांची ती मागणी करायची. पैसे न दिल्यास बलात्काराच्या गुन्ह्यात तुला अडकविते, अशी धमकी त्या महिलेने धनाजी गाडे याला दिली होती. त्यामुळे रागात असलेल्या धनाजीने तिला संपविण्याचा निर्धार केला. बुधवारी (ता. 17) त्याने तिच्यावर पाळत ठेवली आणि सकाळी पावणे अकराच्या सुमारास ती महिला शेताकडे जात असताना धनाजीला दिसली. त्याने तिला रस्त्यालगतच्या झुडपात बोलावले आणि बेसावध असलेल्या तिच्या डोक्‍यात दगड घातला. वारंवार दगड डोक्‍यात मारल्याने तिचा जागेवरच मृत्यू झाला आणि धनाजी तिथून पसार झाला, अशी माहिती पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. महिलेचा खून झाल्यानंतर स्थानिक पोलिस आणि एलसीबीच्या पथकाद्वारे आरोपीचा शोध पोलिसांनी सुरू केला. आरोपीच्या शोधासाठी पोलिस निरीक्षक सर्जेराव पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली तीन पथके तयार करण्यात आली. पोलिस गावात तळ ठोकूनच होते. स्थानिक गुन्हे शाखेतर्फे तीन पथके नियुक्‍त करण्यात आली होती. गावातील लोकांमधील चर्चा ऐकत असतानाच धनाजी गाडे हा त्या दिवशी तिच्या घराजवळून वारंवार फिरत होता, अशी दोन महिलांमधील चर्चा पोलिसांच्या कानावर पडली. पोलिसांना संशयित आरोपीचा सुगावा लागला आणि पोलिसांनी त्याच्यावर पाळत ठेवली. पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते, अप्पर पोलिस अधीक्षक अतुल झेंडे, उपविभागीय अधिकारी अभिजित धाराशिवकर, विशाल हिरे, पोलिस निरीक्षक श्रीकांत पाडुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी संशयित आरोपी धनाजीला अटक केली. त्याने गुन्ह्याची कबुली दिल्याचेही पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांनी या वेळी सांगितले. खून झालेल्या महिलेला आठ वर्षांचा मुलगा असून तो शाळा सुटल्यानंतर शेताकडे जात होता. त्या वेळी आईची चप्पल व स्कार्फ त्याला वाटेत पडलेला दिसला, मात्र आई दिसत नसल्याने त्याने वडिलांना सांगितले. त्या वेळी मृत महिलेच्या पतीने तिचा शोध घेतला. त्या वेळी त्यांना महिला रस्त्यालगत झुडपात पडलेली दिसली, असेही पोलिस अधीक्षकांनी या वेळी सांगितले. संशयित आरोपी हा शेतकरी असून त्याची शेती खून झालेल्या परिसरापासून जवळच आहे. त्याच्या शेतात ऊसतोड सुरू असून त्याने खून केल्यानंतर शेत गाठले होते, असेही तपासात समोर आले आहे. धनाजीविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल झाला असून त्याने खून करण्यापूर्वी त्या महिलेवर अत्याचार केला होता का, याचा शोध आता पोलिसांनी सुरू केला आहे. पोलिस अधीक्षक म्हणाल्या... वीट (ता. करमाळा) येथील मृत महिलेचे गावातील अनेकांशी होते अनैतिक संबंध

संशयित आरोपी धनाजी प्रभाकर गाडे (वय 27) याच्याकडे तिने पैशांची केली मागणी

वारंवार तीन-चार हजारांची करायची मागणी, अन्यथा पोलिसांत बलात्काराची केस दाखल करण्याची देत होती धमकी

रागातील धनाजी गाडे याने तिच्यावर पाळत ठेवली; 17 फेब्रुवारीला शेताकडे जात असताना धनाजीने त्या महिलेला झुडपात बोलावले

रागातील धनाजी गाडे याने तिच्या डोक्‍यात दगडाने मारून खून केला; अनेकांशी त्या महिलेचे संबंध असल्याने पोलिसांना तपास करणे कठीण झाले

एलसीबीच्या पथकाने गावातील महिलांची चर्चा ऐकली आणि संशयित आरोपीचा सुगावा लागला

संशयित आरोपी हा त्या महिलेचा खून करण्यासाठी काही दिवसांपासून स्वत:च्या खिशात दगड बाळगून होता

संशयित आरोपीवर पाळत ठेवण्यासाठी पोलिसांची तीन पथके नियुक्‍त केली; 48 तासांत त्याला पकडण्यात पोलिसांना यश मिळाले संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

