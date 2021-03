सावधान ! हातभट्टी दारू तयार करताय का? थेट येरवडा कारागृहात होईल रवानगी

सोलापूर : स्वत:च्या आर्थिक फायद्यासाठी अनेक वर्षांपासून अवैधरीत्या गावठी हातभट्टी दारू तयार करण्याचा काशिनाथ मोतीराम चव्हाण याचा व्यवसाय होता. त्याच्यावर पोलिसांनी वारंवार कारवाई करूनही त्याच्या वर्तनात बदल न झाल्याने मंगळवारी पोलिस आयुक्‍त अंकुश शिंदे यांनी त्याला एमपीडीए कायद्याअंतर्गत स्थानबद्ध केले. जेलरोड व एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात चव्हाणविरुद्ध गुन्हे दाखल झालेले आहेत. मुळेगाव तांड्याची संपूर्ण राज्यात हातभट्टी दारू तयार करण्याच्या बाबतीत प्रसिद्धी आहे. ही ओळख कायमची पुसावी या हेतूने ग्रामीण व शहर पोलिसांकडून त्या ठिकाणी सातत्याने कारवाई केली जाते. या ठिकाणी राहणाऱ्या चव्हाण याने कित्येक वर्षांपासून हातभट्टी दारू तयार करण्याचा व्यवसाय सुरू केला. त्याच्यावर अनेकदा कारवाईही झाली, परंतु त्याच्या वर्तनात काहीच सुधारणा झाली नाही. तो हातभट्टी व्यवसायाचा मालक होता. हातभट्टी दारूची वाहतूक करताना तो आणि त्याच्या साथीदार त्यांची वाहने निष्काळजीपणे चालवून रस्त्यावरून जाताना लोकांच्या जीवितास धोका निर्माण करायचे. त्याच्या बेकायदा व्यवसायास विरोध करणारे अथवा पोलिसांना माहिती देणाऱ्यास शस्त्राने तो मारहाण करीत होता. त्याची परिसरात दहशत असून तो सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा निर्माण करत असल्याचा ठपका पोलिस आयुक्‍त अंकुश शिंदे यांनी ठेवला. त्याची रवानगी आता येरवडा कारागृहात करण्यात आली आहे. बनावट ले-आऊट प्रकरणी अफताब कल्याणीस अटकपूर्व जामीन

महापालिका परिसरातील जागांचे बनावट ले-आऊट तयार करून फसवणूक केल्याप्रकरणी अफताब इस्माईल कल्याणी (रा. सोलापूर) यास जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व्ही. पी. आव्हाड यांनी अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. 20 ऑगस्ट 2019 ते 1 फेब्रुवारी 2020 या काळात अफताब कल्याणी व इतरांनी संगनमत करून सोरेगाव (ता. उत्तर सोलापूर) येथील जागेसाठी महानगरपालिकेच्या नगररचना कार्यालयाकडून प्रथम मंजुरी आदेश मिळविला. त्यानंतर जागेचा बनावट अंतिम मंजुरी आदेश तयार करून बनावट विकसन परवाना तयार करून ख्वाजाभाई इब्राहिम मुलाणी यांच्या जागेचा खरेदीदस्त तयार करून घेतला. याबद्दल सदर बझार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. तत्पूर्वी, कल्याणी याने ऍड. मिलिंद थोबडे यांच्या वतीने युक्‍तिवाद केला. त्यावर न्यायालयाने 25 हजारांच्या जातमुचलक्‍यावर कल्याणीला अटकपूर्व जामीन दिला. या प्रकरणात ऍड. थोबडे, ऍड. सतीश शेटे यांनी सरकारतर्फे ऍड. प्रकाश जन्नू यांनी काम पाहिले. डीसीसी बॅंकेची फसवणूक; कॅशिअरला अटकपूर्व जामीन

सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक व खातेदारांची 30 लाखांची फसवणूक झाली होती. कॅशिअर दत्तात्रय महालिंग कानडे (रा. शिवसागर नगर, शेळगी) व शाखाधिकाऱ्याने संगनमत करून बॅंकेच्या खातेदार व बॅंकेची फसवणूक केली. या प्रकरणात अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश डी. के. अनभुले यांनी 15 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्‍यावर अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. कॅशिअर कानडे याने ऍड. प्रशांत नवगिरे यांच्यामार्फत न्यायालयात अर्ज केला होता. या प्रकरणात संशयित आरोपी कानडे याच्यातर्फे ऍड. प्रशांत नवगिरे, ऍड. आकाश देठे, ऍड. श्रीनिवास म्हेत्रे, ऍड. श्रीपाद देशक यांनी तर सरकारतर्फे दत्तुसिंग पवार यांनी काम पाहिले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Police have cracked down on illegal counterfeit liquor makers