भाजपचे माजी तालुकाध्यक्ष म्हणतात, राज्याप्रमाणेच मोहोळ नगरपरिषदेमध्ये "आओ मिलबॉंट के खाओ'ची सत्ता !

मोहोळ (सोलापूर) : मोहोळ नगरपरिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना वेग आला असून, आरोप- प्रत्यारोपास सुरवात झाली आहे. यासंदर्भात भाजपचे माजी तालुकाध्यक्ष सतीश काळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गत पाच वर्षांच्या कालावधीत जनाधार गमावलेल्या आणि मोहोळ नगरपरिषदेत केवळ चार जागा आलेल्या राष्ट्रवादीने इतर समविचारी पक्ष घटकांना सोबत घेऊन कशीबशी सत्ता स्थापन केली. ज्याप्रमाणे राज्यात तीनचाकी सरकार अस्तित्वात आहे, त्याच धर्तीवर गेली पाच वर्षे मोहोळ नगरपरिषदेमध्ये देखील केवळ स्वार्थाच्या हेतूने एकमेकांजवळ आलेल्या पक्षांची तीनचाकी सत्ता अस्तित्वात होती. ज्यांच्या त्यांच्या पक्षश्रेष्ठींनी दिलेल्या संधीचं सोनं मोहोळच्या विकासासाठी करण्याऐवजी स्वतःच्या विकासासाठी करणाऱ्या नगरसेवकांनी मोहोळ शहरात आपली विश्वासार्हता पुरती गमावली आहे. पासष्ट कोटींची कामे झाल्याच्या वल्गना करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी नेमका मोहोळच्या कोणत्या भागाचा विकास केला हे दाखवून द्यावे आणि त्यांनी केलेल्या विकासाची अवस्था काय आहे हे उखडलेले कॉंक्रिटचे रस्तेच सर्वांना सांगत आहेत. नगरपरिषदेला भ्रष्टाचाराचे कुरण समजणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या भ्रष्टाचारावर लक्ष ठेवायची जबाबदारी वास्तविक पाहता विरोधकांची होती. मात्र विरोधकांनीही त्यांच्याच सुरात सूर मिसळत "आओ मिलबॉंट के खाओ'ची भूमिका घेतल्यामुळे मोहोळ शहराच्या विकासाची वाट पुरती लागली आहे, अशी खंत श्री. काळे यांनी व्यक्त केली. येत्या मोहोळ नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत सत्ताधारी आणि विरोधकांना वैतागलेल्या जनतेला एक चांगला व सक्षम नवा पर्याय देण्याच्या भूमिकेत आम्ही आहोत. त्यामुळे येत्या काळात ज्यांना ज्यांना या दोन्ही सत्ता कारभाऱ्यांचा वीट आला आहे अशा सर्वांचे आम्ही नक्कीच स्वागत करणार आहोत. भ्रष्टाचार करून थकलेल्या व विविध बाबींवरून बिनसलेल्यांना कधीही आमच्या समवेत संधी असणार नाही, अशी स्पष्टोक्तीही श्री. काळे यांनी व्यक्त केली. नगरपरिषदेच्या कालावधीत भाजपच्या माध्यमातून मी आणि भाजपच्या इतर पदाधिकाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे सर्वसामान्यांच्या व्यथा प्रशासनासमोर मांडण्यासाठी आंदोलने केली. मात्र प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांची मिलीभगत असल्यामुळे आम्हाला आजतागायत ठोस न्याय मिळाला नाही. नगरपरिषदेची अवस्था वैयक्तिक प्रपंचाचे साधन बनल्यासारखी झाली आहे. 27 कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेचे श्रेय घेण्यावरून राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेमध्ये कलगितुरा रंगला आहे. जणू काय योजना पूर्ण होऊन नळाला पाणी आल्यासारखे सर्वजण जोशात आहेत. या मुद्द्याचे भांडवल करत निवडणूक लढविण्याचा दोन्ही पक्षांचा डाव असल्यानेच या योजनेचे श्रेय घेण्याचा हे प्रयत्न करत आहेत. या योजनेचा ठरावच या महिन्यात करून पाठवला आहे, असे पदाधिकारी सांगत आहेत; यावरून यांचे नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा योजनेबाबत सत्ताधाऱ्यांची भूमिका वरातीमागून घोडे असल्याचा टोलाही श्री. काळे यांनी लगावला. कोट्यवधी रुपयांच्या घोषणा करणारे सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांना प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारीकडे देखील लक्ष देण्यास वेळ नाही. सर्वसामान्य नागरिकांना आपले गाऱ्हाणे मांडण्यासाठी नगरसेवकाऐवजी थेट नगरपरिषदेमध्ये यावे लागत आहे. केवळ एखाद्या कामाचा ठराव घेण्यासाठी नगरसेवक नगरपरिषदेत उपलब्ध असतात. विशेष खेदजनक बाब म्हणजे, नगरपरिषदेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारीला जरी पैसे नसले तरी एखादा मोठा कर जमा झाल्यास सत्ताधारी नगरसेवक धावपळ करून आपापल्या कामाच्या तांत्रिक मंजुरीसाठीची टीएससाठीची रक्कम राखून ठेवतात. वाड्या-वस्त्यांवरील झाडेझुडपे काढण्यासाठी नियुक्त केलेल्या जेसीबीचे काम बिल अदा न झाल्यामुळे सध्या बंद आहे. त्यामुळे अशा चिलारी काटेरी बाभळीतून वाट काढण्यासाठी नागरिकांना चक्क वाकून- रांगत जावे लागत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Political movements are gaining momentum on the backdrop of Mohol Municipal Council elections