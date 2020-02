शाब्बास... दिव्यांग शेतकऱ्याचे डाळिंब युरोपाच्या बाजारपेठेत; तब्बल 28 लाखांचे उत्पन्न!

मंगळवेढा (जि. सोलापूर) : मंगळवेढा तालुक्‍यातील अनेक गावांमध्ये शेतीच्या पाण्याचा प्रश्‍न मार्गी लागला नसल्याची ओरड होत असताना, दुष्काळी तालुक्‍यातील आंधळगाव येथील सत्यवान मोहन लेंडवे या अपंग शेतकऱ्याने उपलब्ध पाण्यावर अडीच एकर क्षेत्रातील डाळिंब युरोपला पाठवून 28 लाख 55 हजार रुपयांचे उत्पन्न घेऊन इतर शेतकऱ्यांसमोर आदर्श ठेवला आहे. पाण्यासाठी ओरड करणाऱ्यांसमोर कमी पाण्यावर कष्टाने काहीही सिद्ध करता येते, हे त्याने दाखवून दिले. हेही वाचा - नीरा पाणी वाटपावरून पुन्हा राजकीय वादळ जन्मतःच दोन पायाने अपंगत्व आलेल्या सत्यवान लेंडवे याने आपल्यावर आलेल्या अपंगत्वाकडे पाहत निराश न होता गावात बारावीपर्यंत शिक्षण पूर्ण केले. अपंगत्वामुळे बाहेरगावी जाऊन पुढील शिक्षण घेणे शक्‍य नव्हते. त्यामुळे वडिलांच्या पारंपरिक शेतीतील डाळिंब, द्राक्ष, बोर या कमी उत्पन्न देणाऱ्या शेतीत बदल करायचा, हे ध्येय समोर ठेवले. कुणाचा आदर्श व मार्गदर्शन न घेता शेती करण्याचा निर्णय त्याने घेतला. सुरवातीला भगवा जातीच्या डाळिंबाची अडीच एकर क्षेत्रात एक हजार रोपे लावली. गाव दुष्काळी असल्याने पाण्यासाठी ओरड असताना विंधनविहीर व विहिरीच्या पाण्यावर पिकाची जोपासणी सुरू ठेवली. ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची टंचाई लक्षात घेऊन कृषी विभागाच्या मागेल त्याला शेततळे या योजनेतून शेततळे घेत बोअरचे पाणी शेततळे व विहिरीत एकत्र करून या पिकाला दिले. कष्टाने आलेल्या पिकाला थेट व्यापाऱ्याला विकला जात असताना ऐन नोटाबंदी काळात प्रतिकिलो 72 रुपये असलेला दर 56 रुपयांपर्यंत कमी झाला. लेंडवे यांनी शेवटी आपला माल युरोपात पाठवायचं, हा ध्येय समोर ठेवून त्या पद्धतीने कष्ट सुरू केले. त्या दृष्टीने दैनंदिन फवारणी, पाणी, खताचे डोस दिले. लेंडवे यांचे विषमुक्त असलेले डाळिंब पुण्याच्या प्रयोगशाळेत तपासणी झाल्यावर युरोपात पाठविण्यात आले. यामध्ये डाळिंबाला प्रतिकिलो 120 प्रमाणे अडीच एकरातील तब्बल एक हजार रोपांचे 28 लाख 55 लाख इतके उत्पन्न त्याला मिळाले. सध्या आणखी एक हेक्‍टर डाळिंबाची वाढ केली असून तब्बल 1800 रोपांची जोपासणी सुरू केली आहे. इतर शेतकरी पीक गेल्यावर दुर्लक्ष करतात पण सत्यवान लेंडवे यांनी पिकाला पाणी आणि खताची मात्रा सुरूच ठेवली असल्याने रोपांची वाढ व्यवस्थित होत आहे. शेतकऱ्यांनी नोंदणी करावी

दुष्काळी तालुक्‍यातील अलीकडच्या काळात डाळिंब पिकाचे क्षेत्र वाढले आहे. परंतु चांगल्या दरासाठी निर्यातक्षम डाळिंब फळबागाची कृषी खात्याकडे शेतकऱ्यांनी नोंदणी करावी. सत्यवान लेंडवे यांनी प्रतिझाड निर्यातक्षम फळाची संख्या वाढविण्यावर भर दिला. त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेत गुणवत्तापूर्वक डाळिंब उत्पादनासाठी कृषी विभागाकडून मार्गदर्शन केले जाईल.

- प्रशांत काटे, कृषी सहायक

Web Title: Pomegranate of a farmer in the European market 28 lakhs income