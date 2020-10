जुना अक्कलकोट नाका ते गोंधळी वस्ती रस्त्याला वाली कोण? जड वाहतूक, खड्डे, दलदलीमुळे नागरिकांचा संताप 

सोलापूर : जुना अक्कलकोट नाका ते गोंधळी वस्ती, गांधीनगर परिसरातील अरुंद रस्त्यांवर सहा ते एक फूट पडलेल्या खड्ड्यांमुळे वाहनधारक व पादचाऱ्यांना जीव मुठीत घेऊन ये-जा करावी लागत आहे. त्यातच शनिवारी व रविवारी पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे या रस्त्यांना तळ्याचे स्वरूप आले असून, चिखलातील खड्ड्यांचा अंदाज न आल्याने अनेक वाहने धडकून पडत आहेत. जुना अक्कलकोट नाका ते गांधीनगर व गोंधळी वस्तीला जाणारे दोन रस्ते असून, हे दोन्ही रस्ते नागरी वस्ती परिसरात आहेत. मात्र या रस्त्यावरून हैदराबाद रोडवरील व अक्‍कलकोट राडेवरील जड वाहने शॉर्टकट म्हणून घुसत असतात. या परिसरात दोन विडी कारखाने व एक जर्दाची कंपनी आहे. तसेच जुने विडी घरकुल व परिसरातील यंत्रमाग व गारमेंट कामगारांची वर्दळ असते. या कारखान्यांकडे महिला कामगारांचीही ये-जा होत असते. मात्र वाहतूक पोलिसांच्या समोरूनच जड वाहने या रस्त्यांवरून धावत असल्यामुळे पादचारी व दुचाकी वाहनचालकांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला आहे. दोन प्रभागांमध्ये विभागलेल्या रस्त्याची जबाबदारी कोणाची?

या रस्त्यावर अनेकवेळा ड्रेनेजची झाकणे तुटलेल्या अवस्थेत असतात; याला कारण या परिसरातून होणारी जड वाहतूक. तसेच हा रस्ता दोन प्रभागांमध्ये विभागलेला असल्याने याच्या दुरुस्तीची जबाबदारी दोन प्रभागांतील नगरसेवकांवर असतानासुद्धा कोणी लक्ष देत नाहीत. प्रभाग क्रमांक नऊच्या नगरसेविका रामेश्‍वरी बिर्रू यांनी एक वर्षापूर्वी या रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यासाठी महापालिकेकडे पाठपुरावा केला होता. मात्र तात्पुरती मलमपट्टी केली गेली. जड वाहतूक बंद झाली पाहिजे

या परिसरातून हैदराबाद रोड व अक्कलकोट रोडवरून होणारी खुलेआम व बिनदिक्कत जड वाहतूक बंद झाली तरच या रस्त्यावरील वर्दळ कमी होईल व रस्ते, वाहने तसेच नागरिकही सुरक्षित राहतील. तसेच महापालिकेने त्वरित रस्त्यांवरील खड्डे बुजवून रहदारीसाठी सुरक्षित करावे, अशी मागणी या परिसरातील नागरिकांकडून होत आहे. याबाबत प्रभाग क्रमांक नऊच्या नगरसेविका रामेश्‍वरी बिर्रू म्हणाल्या, या रस्त्यावरील खड्ड्यांबाबत नगर अभियंता संदीप कारंजे यांना 5 ऑक्‍टोबर रोजी निवेदन दिले आहे. त्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. दरवर्षी ड्रेनेजची झाकणे तुटून पडतात व रस्त्यांवर खड्डे पडतात. जड वाहतुकीची डोकेदुखी कायम आहे. त्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. येथील लंगर विडी कारखान्यातील कर्मचारी देविदास रेळेकर म्हणाले, आमच्या कारखान्यात लांबून महिला विडी कामगार विड्या देण्यासाठी येत असतात. मात्र या रस्त्याची अवस्था धोकादायक झाल्याने व जड वाहनांमुळे त्यांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला आहे. खड्ड्यांमुळे व साचलेल्या पाण्यामधून वाहने गेल्यानंतर आमच्या कारखान्यात चिखल उडून पडते. या रस्त्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना आवश्‍यक आहेत.

