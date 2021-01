मोहोळ (सोलापूर) : मोहोळ तालुक्‍यातील 94 ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर होताच, आठ गावच्या ग्रामस्थांनी आरक्षणावर तक्रारी व हरकती दाखल केल्या आहेत. न्याय न मिळाल्यास ते मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे आरक्षण रद्द होणार, की आहे तेच राहणार? याकडे संपूर्ण तालुक्‍याचे लक्ष लागले आहे. बुधवारी (ता. 27) तालुक्‍यातील 94 ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाची आरक्षण सोडत तहसीलदार जीवन बनसोडे, निवडणूक नायब तहसीलदार राजशेखर लिंबारे यांनी काढली. आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर अनेक सदस्य व ग्रामस्थांनी त्यावर जागेवरच हरकती घेतल्या. त्यांच्या हरकतींचे व शंकांचे निरसन नायब तहसीलदार लिंबारे यांनी केलेही. मात्र त्यांचे समाधान झाले नाही. खवणी (ता. मोहोळ) येथील ग्रामपंचायतीचे सरपंच पदाचे आरक्षण नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला या पदासाठी अद्यापही निघाले नाही ते निघावे, अशी हरकत संजीव माणिक खिलारे यांनी घेतली. तांबोळे येथील सरपंच पदाचे आरक्षण नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यासाठी अद्याप निघाले नाही, ते काढावे अशी हरकत रमेश चौगुले यांनी घेतली आहे. बोपले येथील सध्याचे आरक्षण निघाले आहे ते कायम ठेवावे, अशी मागणी नितीन लंगर यांनी केली आहे. हिवरे येथील सरपंच पदाचे आरक्षण एससी पुरुषसाठी काढावे अशी मागणी सोमनाथ मोरे यांनी केली आहे. मलिकपेठ येथील सरपंच पदाचे आरक्षण हे खुल्या वर्गासाठी निघाले आहे ते रद्द व्हावे, अशी हरकत हनुमंत कसबे यांनी घेतली आहे. औंढी ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाचे सध्याचे निघालेले आरक्षण कायम ठेवावे, अशी मागणी प्रकाश बचुटे यांनी केली आहे. घाटणे ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाचे आरक्षण अनुसूचित जातीच्या पुरुषाचे निघाले नाही ते काढावे, अशी हरकत गौतम गुंड यांनी घेतली आहे. अंकोली येथील सरपंच पदाचे आरक्षण नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला हे अद्याप निघाले नाही, ते काढावे अशी हरकत शुभांगी सुरवसे यांनी घेतली आहे. हरकती घेण्यामध्ये भाजपचे नेते संजीव खिलारे, आरपीआयचे नेते हनुमंत कसबे तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष पप्पू पाटील यांच्या गावांचा समावेश आहे. दरम्यान, सरपंच निवड होण्याअगोदर या आरक्षणावर न्यायालयातून तातडीने मनाई आणण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

