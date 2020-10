जैन समाज राबविणार "आपला समाज, आपली जबाबदारी'! कोरोना रुग्णांना मिळणार दिलासा 

मोहोळ (सोलापूर) : सध्या जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णांची स्थिती पाहता, तसेच सर्वसामान्यांच्या अडचणीवर मात करून कोरोनावर विजय मिळवण्यासाठी "माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी' या धर्तीवर जैन समाजाच्या वतीने "आपला समाज, आपली जबाबदारी' हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील 11 तालुक्‍यांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी सर्व सोयींनी युक्त असे 11 कोव्हिड सेंटर उभारणार असल्याची माहिती भारतीय जैन संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष केतन शहा यांनी दिली. यासंदर्भात अधिक माहिती देताना शहा म्हणाले, जिल्ह्यात कोरोना बाधितांची संख्या वाढत आहे. अनेक रुग्णालयांत बेड शिल्लक नाहीत. त्यामुळे बाधितांवर उपचार करण्यासाठी अडचणी येत आहेत. ही अडचण ओळखून भारतीय जैन संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी एका बैठकीचे आयोजन करून त्यात सविस्तर चर्चा केली. सर्व जातिधर्मातील प्रमुखांना या उपक्रमात सामावून घेतले जाणार आहे. सर्व सोयींनी युक्त असे 25 खाटांचे एक कोव्हिड सेंटर असणार आहे. त्यात डॉक्‍टर व त्यांना सहकार्य करणारे कर्मचारी कार्यरत असणार आहेत. या बैठकीत भारतीय जैन संघटनेचे संस्थापक शांतिलाल मुथा व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र लुंकड यांनी तयार केलेली सामाजिक एकात्मतेची शपथ सर्व पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आली. संतोष बंब, श्‍याम पाटील, अभिनंदन विभूते, सुवर्णा कटारे, माया पाटील, वालचंद पाटील, संजय भस्मे, विजय छंचुरे, कामिनी गांधी यांनी मनोगते व्यक्त केली. श्‍याम पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले. अभिनंदन विभूते यांनी प्रास्ताविक केले. कामिनी गांधी यांनी आभार मानले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: To prevent the spread of corona, Jain society will implement our society our responsibility