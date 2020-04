पंतप्रधान मोदींची योजना तशी चांगली, कोरोनामुळे अर्ध्यावरच लटकली

सोलापूर : कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉक डाऊन जाहीर केला. लॉक डाऊन करत असतानाच तीन महिन्यांसाठी त्यांनी मोफत धान्य आणि उज्वला योजनेचा लाभार्थ्यांना गॅस मोफत देण्याची घोषणा केली. सोलापूर शहरातील उज्वला गॅस योजनेचे लाभार्थी ज्या भागात राहतात त्याच भागात कोरोना बाधित रुग्ण सापडू लागल्याने प्रशासनाने हा भाग प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित केला आहे. या भागातील लाभार्थ्यांना उज्वला गॅस घेण्यास अडचणी येऊ लागल्या आहेत. सध्या लाभार्थ्यांच्या खात्यावर एक महिन्याच्या गॅसचे पैसे जमा झाले आहेत. जमा झालेल्या पैशातून या महिन्यात उज्वला गॅस घेतल्यानंतरच पुढील दोन महिन्याचे गॅसचे पैसे जमा केले जाणार आहेत. खात्यावर पैसे आहेत, गॅसही हवा हवा आहे परंतु प्रतिबंधित क्षेत्रामुळे लाभार्थ्यांना गॅस घेता येत नसल्याने पंतप्रधान मोदी यांची ही योजना अर्ध्यावरच रखडली आहे. या योजनेतून कसा मार्ग काढायचा याचे उत्तर ना जिल्हा प्रशासनाकडे आहे ना गॅस कंपनीकडे, ना उज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांकडे. तीन महिन्यांसाठी मोफत गॅस देण्याची योजना गरीब लाभार्थ्यांसाठी मोलाची आहे. सोलापूर जिल्ह्यात उज्वला गॅस योजनेचे जवळपास दीड लाख लाभार्थी असून त्यातील एक लाख पंचेचाळीस हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांच्या खात्यावर एका सिलेंडरचे पैसे जमा करण्यात आले आहेत. बाजारात गॅसची जी किंमत आहे त्या किमतीनुसार हे पैसे लाभार्थ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आले असून आतापर्यंत सोलापूर जिल्ह्यातील फक्त सहासष्ट हजार लाभार्थ्यांनी खात्यावरील पैसे काढून गॅस खरेदी केला आहे. अनेकांनी पैसे काढले आहेत परंतु त्यांना गॅस खरेदी करता येत नाही. सोलापूर शहरातील तेलंगी पाछा पेठ, शास्त्रीनगर, नइ जिंदगी, रविवार पेठ, लष्कर, भारतरत्न इंदिरासागर, कुमठा नाका या परिसरात कोरोना बाधित रुग्ण सापडल्याने पोलीस आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्यावतीने हा परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. या प्रतिबंधित क्षेत्रातील गॅस पुरवठा, गॅस खरेदी बंद करण्यात आली आहे. पंतप्रधान मोदींनी दिलेले पैसे लाभार्थ्यांच्या जवळ आहेत परंतु त्यांना गॅस उपलब्ध होत नाही. या महिन्यात जर गॅस घेतला नाही तर पुढील दोन महिने उज्वला गॅस योजनेच्या लाभार्थ्यांना शासनाकडून पैसे मिळणार नाहीत. त्यामुळे उज्वला गॅस योजनेच्या लाभार्थ्यांना आता कोरोना सोबतच घरगुती गॅस सिलेंडरची ही चिंता सतावू लागली आहे. आजपर्यंत ज्या सहासष्ट हजार लाभार्थ्यांनी या महिन्याचा गॅस घेतला आहे त्यामध्ये बीपीसी कंपनीचे अडतीस हजार, एचपीसी कंपनीचे चौदा हजार आणि आयओसी कंपनीच्या साडेआठ हजार एवढ्या लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. गॅस घेता येत नसल्याच्या तक्रारी

प्रतिबंधित क्षेत्रामुळे अनेक लाभार्थ्यांना गॅस घेता येत नाही. याबाबतच्या काही तक्रारी व सूचना आमच्याकडे प्राप्त झाल्या आहेत. जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून यावर काय तोडगा काढता येईल का याबाबत आम्ही प्रयत्न करत आहोत.

- राजीव कुमार, समन्वयक बीपीसी

