सोलापूर : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत शहर - ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण आढळत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाने ऑफलाइन परीक्षेचे नियोजन बदलत आता 3 ते 31 मे या कालावधीत प्रथम वर्षातील विद्यार्थ्यांची प्रथम सत्र परीक्षा तर अभियांत्रिकी, फार्मसीच्या विद्यार्थ्यांची प्रथम व द्वितीय वर्षातील प्रथम सत्र परीक्षा घेण्याचे नियोजन केले आहे. या परीक्षेत प्रॉक्‍टरिंग सिस्टिमचा वापर केला जाणार आहे. पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाशी जिल्ह्यातील 101 महाविद्यालये संलग्नित आहेत. बीए, बीकॉम, बीएस्सी, बीबीए आणि एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए अशा पारंपरिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांची प्रथम सत्र तर अभियांत्रिकी, फार्मसीच्या प्रथम वर्षातील विद्यार्थ्यांची प्रथम सत्र आणि द्वितीय वर्षातील विद्यार्थ्यांची प्रथम सत्र परीक्षा या वेळी होणार आहे. तसेच द्वितीय सत्रातील बॅकलॉगचीही परीक्षा या नियोजित वेळापत्रकानुसार होणार आहे. परीक्षेचे वेळापत्रक विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आले आहे. विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांमधील सुमारे 40 ते 42 हजार विद्यार्थी परीक्षा देणार आहेत. मात्र, बीएड आणि लॉ अभ्यासक्रमाचे प्रवेश अजूनही सुरूच आहेत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांची परीक्षा जूननंतर होणार आहे, असेही विद्यापीठ प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. प्रॉक्‍टरिंग म्हणजे काय?... घरी बसून ऑनलाइन परीक्षा देताना विद्यार्थ्यांकडून पाठ्यपुस्तकात पाहून अथवा त्या विषयाची माहिती असलेल्यांकडून उत्तरे सोडविली जाण्याची शक्‍यता असते. त्यामुळे हुशार विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ शकतो. ऑनलाइन परीक्षेसाठी विद्यापीठाकडून विद्यार्थ्यांना लिंक दिली जाते. त्यावर लॉग-इन करून विद्यार्थ्यांना प्रश्‍नपत्रिका उपलब्ध करून दिली जाते. त्या लिंकमध्येच विद्यापीठाने यंदा प्रॉक्‍टरिंगचा वापर केला आहे. उत्तरपत्रिका सोडविताना विद्यार्थ्यांच्या आजूबाजूचा आवाज त्यात टिपला जातो. तसेच विद्यार्थी एका प्रश्‍नाचे उत्तर सोडविताना किती वेळ घेतो, कितीवेळा उत्तर दिलेले बदलतो, याचा अंदाज त्यातून घेतला जातो. ऑनलाइन परीक्षेत असेल प्रॉक्‍टरिंग प्रणाली

सोलापूर जिल्हाभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. त्यामुळे प्रथम वर्षाची सत्र परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेतली जाणार असून 3 ते 31 मे या कालावधीत व्यावसायिक व पारंपरिक अभ्यासक्रमाची परीक्षा होईल. या परीक्षेत प्रॉक्‍टरिंग प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे.

- डॉ. देबेंद्रनाथ मिश्रा, प्र-कुलगुरू, पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

