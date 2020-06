सीना नदीकाठच्या शेतीपंपास पूर्वीप्रमाणे वीजपुरवठा द्या 

सोलापूर : उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यातील बंद रोहित्र त्वरित बदलावेत. रोहित्र बदलण्यासाठी कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याबाबत संबंधितांना सूचना करावी, सीना नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे वीजपुरवठा सुरळीत करावा यासह इतर मागण्या माजी आमदार दिलीप माने यांनी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्याकडे केल्या आहेत.

सीना नदीत पाणी सोडल्याने नदीकाठच्या नागरिक व शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. मात्र, वीजपुरवठा दोन तास केल्याने शेतकऱ्यांची अडचण होऊ लागली आहे. या भागातील वीजपुरवठा पूर्वीप्रमाणे करावा व बंद रोहित्र बदलून देण्याची मागणी माजी आमदार दिलीप माने यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली. सीना नदी कोरडी असल्यामुळे उन्हाळी हंगामातील दुसरे आवर्तनावेळी कुरुल शाखेतून पाणी सोडण्याची मागणी लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणचे अधीक्षक अभियंता व भीमा विकास विभाग दोनचे कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे माजी आमदार दिलीप माने केली. सततच्या पाठपुराव्यानंतर 13 मे रोजी प्रशासनाने सीना नदीत पाणी सोडले.

नदीला पाणी आल्याने या भागातील नागरिक व शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. मात्र, नदीकाठच्या शेतीपंपास दोन तास वीजपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांपुढे नवीन समस्या निर्माण झाली आहे. पिण्याचे पाणी, पशुधनाला लागणारे पाणी, पिकास पाणी देण्यास मोठी निर्माण झाल्याने पाणी आहे पण वीज नाही अशी अवस्था झाली आहे. तरी वीजपुरवठा पूर्वीप्रमाणे करण्याची मागणी माने यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

Web Title: Provide power supply to agricultural pumps along the Sina River as before