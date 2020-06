कोरोनाचा निगेटीव्ह अहवाल ठरला त्याच्यासाठी `काळ`

सोलापूर : कोरोना टेस्टचा अहवाल निगेटीव्ह आल्याचे कळाल्यावर त्या व्यक्तीच्या आनंदाला पारावर राहिला नाही. मात्र हा आनंद काही क्षणच टिकला. निगेटीव्ह अहवालामुळे हर्षाेल्लास झालेल्या या रुग्णाला काही क्षणातच मृत्यूने गाठले. केगाव येथील क्वारंटाईन केंद्रात ही घटना झाली. या व्यक्तीच्या भावाला कोरोनाची बाधा झाली होती. ते सर्वजण एकत्रित राहतात. भावाला कोरोना झाल्यामुळे कुटुंबातील सर्वांना क्वारंटाईन करण्यात आले. दरम्यान, बाधा झालेल्या भावाचा मृत्यू झाला. त्यानंतर क्वारंटाई केलेल्या भावाचा व त्याच्या कुटुंबियांचा स्वॅबचा अहवाल आला. त्यामध्ये सर्वांचे अहवाल निगेटीव्ह आले. त्यामुळे या व्यक्तीला अत्यानंद झाला. भाऊ मरण पावल्याचे दुख होतेच, मात्र त्याचा व कुटुंबियांचा अहवाल निगेटीव्ह आल्याने तो मनातून आनंदून गेला. अहवाल समजल्यावर त्यांने आपला आनंद क्वारंटाईमध्ये असलेली पत्नी आणि मुलासमवेत शेअर केला. आता आपल्याला घरी जायला मिळेल याचा त्यांना खूप आनंद झाला. त्या आनंदातच ते बाथरूममध्ये गेले आणि त्या ठिकाणी त्यांना चक्कर आली व ते पडले. हे पाहिल्यावर मुलगा तातडीने घटनास्थळी गेला आणि त्याने जखमी अवस्थेतील आपल्या वडिलाला शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपचारापूर्वीच संबंधित व्यक्ती मरण पावल्याचे डॅाक्टरनी सांगितले. दरम्यान, या व्यक्तीचा धाकटा भाऊही कोरोना बाधित झाला ्असून, त्याच्यासह कुंटुंबियांवर उपचार सुरु आहेत. कोरोना या जीवघेण्या आजारातून सुटका झाल्याचा आनंद सर्वांना होणारच. मग त्यात कोणीही मागे असणार नाही. मात्र दुर्देवाने या व्यक्तीसाठी निगेटीव्ह अहवाल हाच काळ बनून आल्याचे या घटनेतून दिसून आले. या घटनेची नोंद सिव्हील पोलिस चौकीत झाली आहे.

