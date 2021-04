सोलापुरात मेघगर्जनेसह पाऊस : शहर व जिल्ह्याला अवकाळीचा तडाखा : फळबागांचे प्रचंड नुकसान

सोलापूर : कोरोनाचा कहर सुरू असतानाच मंगळवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास सोलापूर शहरासह जिल्ह्यावर अवकाळी पावसाचे संकट ओढावले. शहरात सायंकाळी पाच ते सहादरम्यान मेघगर्जनेसह सुमारे पाऊण तास मोठा पाऊस पडला. मंगळवारी सकाळपासून शहरात उकाड्याने शहरवासीय हैराण झाले होते. दुपारनंतर अचानक ढग भरून आले व पाच वाजण्याच्या सुमारास पावसाला सुरवात झाली. विजांच्या कडकडाटासह सुमारे पाऊण तास मोठा पाऊस पडला. ठिकठिकाणचा वीजपुरवठा खंडित झाला होता. रस्त्यावरून जोरात पाणी वाहत होते. शहरातील अंतर्गंत भागातील ठिकठिकाणी रस्ते खोदून ठेवले असल्याने वाहनचालक व दुचाकीस्वारांचे हाल झाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एक झाड कोसळले. त्यामुळे डीसीसी बॅंक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाकडे जाणारा रस्ता बंद झाला होता, तर दुसरीकडे हरिभाई देवकरण शाळेसमोर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले होते. त्यामुळे वाहनचालकांची मोठी अडचण झाली. जिल्ह्यातील पंढरपूर, अक्कलकोट, मोहोळ व उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर या तालुक्‍यातील शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. ठिकठिकाणी पडले झाडे

शहरातील अनेक भागात रस्त्यावर झाडे कोसळली. रामलाल चौकात दोन ठिकाणी झाडे कोसळली. भैय्या चौक ते रेल्वे पुलादरम्यानची वाहतूक बराच वेळ बंद होती. कोनापूर चाळीतील सखल भाग जलमय झाला होता. भवानीपेठ परिसरातील रस्ते पाण्याखाली गेले होते. अशोक चौक, अक्कलकोट रोड पाण्याची टाकी येथे शांती चौक, किडवाई चौक, शहापूरकर चाळ आदी ठिकाणी झाडे पडली आहेत. शहरात सुमारे दोन तास वीजपुरवठा खंडित झाला होता. बाळे येथील श्रद्धा एलिगन्स येथील ब्रह्मपुरी सोसायटीत सोसाट्याचा वारा पावसामुळे एका मोटरसायकलचे मोठे नुकसान झाले. जुना कारंबा नाका, जुना एंम्पालयमेंट चौक येथे पाणी साचले होते. जिल्ह्यात मोठे नुकसान नियत्रंण कक्ष अनभिज्ञ

मंगळवारी सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर, मोहोळ, उत्तर सोलापूर, अक्कलकोट तालुक्‍यात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. पंढरपूर तालुक्‍यातील बार्डी येथे द्राक्ष बागा उन्मळून पडल्याने नुकसान झाले. अनेक ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झाला होता. अनेक ठिकाणी झाडे उन्मळून पडली. ठिकठिकाणी शेतातल्या वस्त्यावरील पत्रे उडून गेले आहेत. मात्र, जिल्हा नियत्रंण कक्षेकडे सायंकाळी उशिरापर्यंत कोणतीही नोंद नव्हती. शेतीचे प्रचंड नुकसान

जिल्ह्यातील पंढरपूर, अक्कलकोट, मोहोळ, बार्शी, करमाळा, उत्तर सोलापूर व दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यात नुकसानाकारक पाऊस झाला. या परिसरातील द्राक्ष, पपई, आंबा, डाळिंब या फळबागांचे नुकसान झाले. अनेक ठिकाणचे बेदाणा शेड उन्मळून पडले. ज्वारी, गहू, हरभरा या पिकांचे नुकसान झाले. संपादन : अरविंद मोटे

Web Title: Rain with thunderstorm in Solapur: Untimely blow to city and district: Huge damage to orchards