पंढरपूरच्या विठूरायाची रथयात्रा यंदा काढली ट्रॅक्टरवरून... कशी काढली रथयात्रा जरुर वाचाच 

पंढरपूर (सोलापूर) : आषाढी आणि कार्तिकी यात्रेत एकादशी दिवशी श्री विठ्ठलाच्या रथयात्रेचा सोहळा होत असतो. रथयात्रेच्या सुमारे 282 वर्षांच्या इतिहासात यंदा प्रथमच कोरोनामुळे रथ काढण्यात येणार नसून रथा ऐवजी श्री विठ्ठल, श्री रखुमाई आणि श्री राही या तीन मूर्ती ट्रॅक्टर वर ठेवून प्रदक्षिणा करण्याचे नियोजन सुरू आहे.

आषाढी आणि कार्तिकी यात्रेत पंढरपुरात लाखोंच्या संख्येने वारकरी येत असतात. प्रचंड गर्दीमुळे श्री विठ्ठलाच्या दर्शनाची रांग गोपाळ पुढच्या पुढे जाते. दर्शनासाठी पंचवीस ते तीस तास रांगेत थांबावे लागते. त्यामुळे लाखो वारकऱ्यांना श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात जाऊन दर्शन घेणे शक्य होत नाही. मंदिरात जाऊन शकलेल्या लोकांना दर्शन घेता यावे. यासाठी श्री विठ्ठलाने सरदार खासगीवाले यांना खंडित झालेली प्रथा परंपरा सुरू करण्याचा दृष्टांत दिला होता. त्यानुसार १७३८ पासून पंढरपुरात रथयात्रेचा सोहळा सुरू झाला. प्रदक्षिणा रस्त्यावरील सध्याच्या माहेश्वरी धर्मशाळेच्या जागेत पूर्वी खाजगीवाले यांचा वाडा होता. तेथील श्री विठ्ठल श्री रखुमाई आणि श्री राही च्या मूर्ती रथावर ठेवून रथ प्रदक्षणा रस्त्यावरून ओढत नेला जातो. या रथाचे मानकरी ठरलेले आहेत. ते या मूर्ती घेऊन रथावर बसतात. रस्त्याच्या दुतर्फा थांबून यात्रेकरू आणि पंढरपूरकर नागरिक रथाचे दर्शन घेत असतात. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा आषाढी यात्रा भरू शकणार नाही. कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये यासाठी कोणीही वारकऱ्यांनी पंढरपुरात येऊ नये असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे. त्यामुळे रथयात्रेचा सोहळा कसा होणार याविषयी उत्सुकता होती.

रथ ओढण्यासाठी संबंधित मानकरी तसेच भाविकांनी गर्दी केली तर सोशल डिस्टंसिंगचे पालन होणार नाही. हे लक्षात घेऊन रथाच्या ऐवजी मानकर यांनी श्री विठ्ठल श्री रखुमाई आणि श्री राहीच्या मूर्ती घेऊन ट्रॅक्टरवर बसावे आणि हा ट्रॅक्टर नगरप्रदक्षिणा रस्त्यावरून देण्यात यावा अशा प्रकारचे नियोजन करण्याचा प्रस्ताव आहे. दरवर्षी दुपारी एक वाजता सुरू झालेला रथयात्रेचा सोहळा लाखो वारकऱ्यांच्या उपस्थित नगरप्रदक्षिणा रस्त्यावरून फिरून सायंकाळी सहाच्या सुमारास पुन्हा माहेश्वरी धर्मशाळे जवळ येत असतो. यंदा मात्र ट्रॅक्टर वरून अवघ्या तासाभरात हा सोहळा साजरा होईल. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून रथाच्या मानकर्‍यांनी शासनाला सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली आहे. श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी विठ्ठल तथा सुनील जोशी यांनी संबंधित काही मानकऱ्यांशी चर्चा केली आहे. असा आहे रथ...

१९४७-४८ पूर्वी सध्याच्या रथापेक्षा देखील भव्य रथ त्याकाळी होता. प्रदक्षिणा रस्ता अरुंद होता. सध्याचा रथ १९४८ मध्ये तयार करण्यात आलेला असून त्याचे वजन सुमारे एक टन आहे. सागवानी लाकडाचा हरत सुमारे 20 ते 22 फूट उंच आहे. रथाचे एक मानकरी एडवोकेट धनंजय रानडे यांना विचारले असता ते म्हणाले रथयात्रेला १७३८ पासून सुरुवात झाल्याची नोंद आहे. तेव्हापासून दरवर्षी आषाढी आणि कार्तिकी एकादशी दिवशी रथ यात्रेचा सोहळा होत आला आहे. तेव्हापासून कोणत्याही कारणाने रथ निघाला नाही अशी नोंद नाही. १८९६ मध्ये चंद्रभागा नदीला पूर आला होता. श्री कालिकादेवी मंदिरापर्यंत रथ काढण्यात आला होता परंतु पुराचे पाणी वाढल्यामुळे तेथून तो परत मागे आणावा लागला होता. १९९४ मध्ये भुयारी गटारी चे काम सुरू होते आणि पूर येऊन गेला होता रथ आरण्याची भीती होती. त्यामुळे महाद्वारातून श्री विठ्ठल मंदिरा जवळून पश्चिम द्वार मार्गे रथ चौफळा येथून प्रदक्षिणा मार्गावर नेण्यात आला होता. रथाच्या ऐवजी ट्रॅक्‍टरचा वापर यंदा प्रथमच करावा लागणार आहे.

