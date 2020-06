जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्याचे बदली मागण्याचे कारण गुलदस्त्यात 

सोलापूर ः जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. भीमाशंकर जमादार यांनी सोलापूर येथून आपली बदली करण्याची मागणी केली आहे. हे जरी खरे असले तरी ती बदली करण्यामागचे नेमके कारण मात्र अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाच्यावतीने खरेदी करण्यात येणाऱ्या कोरोना प्रतिबंधात्मक साहित्याची खरेदी अद्यापही झाली नसल्याने डॉ. जमादार वैतागले असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत सुरु आहे. डॉ. जमादार यांनी प्रकृती अस्वास्थ व कौटुंबिक समस्याचे कारण दिले असले तरी प्रत्यक्षात काहीतरी वेगळीच कुणकुण लागली आहे. नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत आरोग्य विभागाच्या कामगिरीवर पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. कोरोनाचे साहित्य खरेदी करण्यात उदासिनता दाखविली असल्याने पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश वायचळ व डॉ. जमादार यांना धारेवर धरले होते. कदाचित त्यामुळे डॉ. जमादार वैतागले असून त्यामुळेच त्यांनी बदलीसाठी विनंती अर्ज केल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात आहे. जिल्ह्यात कोरोनाचे रुग्ण दिवसेंदिवस वाढू लागले आहेत. काही केल्या कोरोना आटोक्‍यात येण्याचे नाव घेत नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात कामाचा ताण वाढला आहे. त्या ताणामुळे प्रकृती अस्वस्थ असल्याचे डॉ. जमादार यांनी केलेल्या अर्जात म्हटले आहे. लातूर येथे आपली बदली करावी असेही त्यांनी आपल्या वरिष्ठांना कळविले आहे. आरोग्य विभागाचा कारभार करताना जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामध्ये समन्वय साधण्यात डॉ. जमादार हे अपयशी ठरले आहेत का? असाही प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. त्याशिवाय असा तडकाफडकी निर्णय ते घेणार नाहीत, अशीही चर्चा जिल्हा परिषदेत सुरु आहे.

Web Title: Reason for seeking replacement of District Health Officer in