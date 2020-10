हेरिटेज समितीसाठी महापालिकेने पाठविले स्मरणपत्र ! टी. सी. बेंजामिन समितीचे अध्यक्ष 

सोलापूर : शहरातील 115 इमारतींचा समावेश हेरिटेज वास्तूंमध्ये झाला आहे. या इमारतींचे जतन व संवर्धन व्हावे या हेतूने त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन होणे अपेक्षित आहे. मात्र, जुलै 2019 मध्ये महापालिकेने राज्याच्या नगरविकास विभागाला पत्र देऊनही अद्याप समिती स्थापन झालेली नाही. त्यामुळे महापालिकेने मागील आठवड्यात नगरविकासला स्मरणपत्र दिले आहे. हेरिटेज वास्तूच्या माध्यमातून आगामी काळातील आर्किटेक्‍चरसह अन्य व्यक्‍ती तथा मुलांना प्रेरणा मिळावी, आपल्याकडील कलाकुसरीची माहिती व्हावी, या हेतूने शहरातील काही मोजक्‍या आकर्षक इमारतींचा समावेश हेरिटेज वास्तू म्हणून केला जातो. त्या बदल्यात संबंधित वास्तूच्या मालकांना टीडीआर, एफएसआय दिला जातो. शहरातील 115 वास्तूंचा समावेश हेरिटेज वास्तू म्हणून करण्यात आला आहे. त्यानंतर समिती स्थापन करून या वास्तूंची देखभाल करणे अपेक्षित असतानाही दीड वर्षानंतरही समिती स्थापन झालेली नाही. नगरविकास विभागाला महापालिकेने दोनवेळा पत्र देऊनही त्याकडे काणाडोळा करण्यात आला आहे. त्यामुळे काही इमारतींची दुरुस्ती, डागडुजी परस्पर केल्याचेही वरिष्ठ अधिकारी सांगू लागले आहेत. इमारतीत अंतर्गत तथा बाह्य बदलासाठी समितीची मान्यता घेणे संबंधितांना बंधनकारक असते. तर काही नवीन इमारतींचा समावेश करण्याचा अधिकारही या समितीला देण्यात आला आहे. मात्र, समितीच स्थापन न झाल्याने अद्याप काहीच कार्यवाही सुरू झालेली नाही. माजी आयुक्‍त बेंजामिन समितीचे अध्यक्ष

सोलापूर महापालिकेचे माजी आयुक्‍त टी. सी. बेंजामिन या हेरिटेज समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत; तर या समितीचे सदस्य म्हणून अतिरिक्‍त आयुक्‍त, सहसंचालक (नगररचना), नगरअभियंता, इतिहास तज्ज्ञ, पर्यावरण तज्ज्ञ, पुरातत्त्व विभागाचे अनुभवी अधिकारी, आर्किटेक्‍चर यांसह दहा जणांची समिती नियुक्‍त केली जाणार आहे. समितीचे अध्यक्ष ठरले, मात्र सदस्यांची नावे अंतिम झालेली नाहीत. या समितीमध्ये महापालिकेतील काही पदाधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याचा विचार सरकार स्तरावरून सुरू आहे. त्यामुळेच समितीचे स्वरूप अंतिम झाले नसल्याची चर्चा आहे. नगर विकासला दिले स्मरणपत्र

शहरातील 115 इमारतींचा समावेश हेरिटेज वास्तू म्हणून करण्यात आला आहे. त्यातील काही वास्तू कमी होतील, असा अंदाज असून समिती त्याबाबत निर्णय घेईल. हेरिटेज समिती स्थापन करण्यासंदर्भात नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना दोनवेळा पत्र दिले आहे. तरीही समिती स्थापन झालेली नाही, असे नगररचना विभागाचे सहसंचालक लक्ष्मण चलवादी यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

