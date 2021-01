सोलापूरचे महसूल भवन मार्चपासून होणार कार्यान्वीत, जिल्हाधिकारी शंभरकर : कोरोना, अतिवृष्टीतील अनुभव अविस्मरणीय

सोलापूर : गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सोलापूर महसूल भावनाचा प्रश्‍न अखेर मार्गी लागला आहे. अंतिम टप्प्यात असलेल्या महसूल भवनातील फर्निचर व इतर कामांसाठी राज्य सरकारने सहा कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करून मार्चपासून सात रस्ता येथील महसूल भवनातून जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा होणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी आज दिली. सोलापूरच्या जिल्हाधिकारीपदी येऊन वर्षपूर्ती झाल्यानिमित्त सोलापूर श्रमिक पत्रकार संघात आज जिल्हाधिकारी शंभरकर यांचा वार्तालाप झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी नगर विकास शाखेचे जिल्हा प्रशासन अधिकारी डॉ. पंकज जावळे, श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष विक्रम खेलबुडे, पत्रकार संघाचे सरचिटणीस समाधान वाघमोडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. जिल्हाधिकारी शंभरकर म्हणाले, सध्या असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात इतर विभागाच्या कार्यालयांना जागा दिली जाणार आहे. अनेक कार्यालये भाड्याच्या जागेत आहेत. त्यांना जागा उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. सोलापूर जिल्ह्यात मी रुजू झालो आणि अवघ्या काही दिवसात कोरोनाचे संकट आले. त्यानंतर अतिवृष्टी झाली. कोरोना आणि अतिवृष्टी या कालावधीतील अनुभव माझ्यासाठी अविस्मरणीय आहेत. या कालावधीत पंढरपुरातील आषाढी वारी, कार्तिकी वारी आणि सोलापुरातील सिद्धरामेश्वर यात्रा सुरळीत पार पडली. नागरिकांनी प्रशासनाला केलेल्या सहकार्यामुळे हे शक्‍य झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. पालखी मार्गाची 98 टक्के भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. या जागेचा ताबाही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाला दिला आहे. पालखी मार्गाची किरकोळ कामे अपूर्ण आहेत. ही कामे लवकरात लवकर मार्गी लावण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

