कोरोनामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील कला विद्यालयाने काढला हा मार्ग

आष्टी (सोलापूर) : कोरोना व्हायरसमुळे सर्वच क्षेत्रास मोठा फटका बसला असून शैक्षणिक संस्थांवर देखील याचे परिणाम दिसत आहेत. पण नेहमीच संगीत शिक्षण क्षेत्रात आघाडीवर कार्य करणारे, पालक, विद्यार्थी आणि समाजात संगीत कलेची जागृती आणि आवड निर्माण करणारे कलापिनी संगीत विद्यालय, पंढरपूर यांनी कोरोना परिस्थितीतून संगीत विषयक शैक्षणिक कार्यास मार्ग काढण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांच्या संगीत विषयक शैक्षणिक गुणवत्तेत सातत्य राखण्यासाठी आपल्या प्रारंभिक परिक्षा ते विशारद तसेच व्यावसायिक संगीत शिक्षण घेणाऱ्या सर्वांसाठी विशेष ऑनलाईन वर्ग सुरू केले आहेत. काही विशेष कोर्सही सुरू केले आहेत.

सर्व विद्यार्थ्यांसाठीही व्हॉट्‌सअप ग्रुप बनवून त्याद्वारे शैक्षणिक सुविधा, अभ्यासक्रम, नोट्‌स, परिक्षा, मार्गदर्शन सूरू केले आहे. तसेच विविध राग, ताल, बंदीश यांचे शिक्षण, निकास, गृहपाठ, त्याविषयी विविध प्रश्‍न तसेच विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्या संवादातून विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान टळले आहे. या सर्व विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विद्यालयाने नव्याने चॅनेल सुरु केले आहे. या चॅनेलवर संगीत शिक्षण विषयक महत्वपूर्ण मार्गदर्शनची व्यवस्था केली आहे. तसेच वेगवेगळ्या विद्यार्थ्यांचे सादरीकरणचे विडियो अपलोड करून विद्यार्थ्यांमधील रंगमंच सादरीकरणची भिती संपविण्याचा प्रयत्न केला आहे. यासाठी कलापिनी संगीत विद्यालय मोठ्या तळमळीने व काळजीपूर्वक शैक्षणिक जबाबदारी पूर्ण करित आहेत. अशा शैक्षणिक प्रक्रियेमुळे पालकातून समाधान व्यक्त केले जात आहे व याबद्दल विद्यालयाचे आभारही मानले जात आहेत, अशी माहिती कलापिनी संगीत विद्यालयचे संस्थापक प्राचार्य दादासाहेब पाटील यांनी दिली आहे.

Web Title: This route was taken by the art school in Solapur district due to Corona