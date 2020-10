कोरोना संकटात सोयीसुविधांअभावी बनले मोहोळ ग्रामीण रुग्णालय समस्यांचे आगर ! 

मोहोळ (सोलापूर) : मोहोळ शहरात मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या ग्रामीण रुग्णालयात अनेक सोयीसुविधांचा अभाव असून, रुग्णालयातील डॉक्‍टरसह कर्मचारी रुग्णवाहिका मिळावी यासाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून धडपडत आहेत. मात्र, रुग्णालयाला अद्यापही रुग्णवाहिका प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे कोरोनाबाधित रुग्णांना विलगीकरण कक्षात पोचविणे ही मोठी समस्या आहे. त्वरित रुग्णवाहिकेची व्यवस्था व्हावी, अशी मागणी शहरवासीयांमधून होत आहे. सोलापूर- पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर मोहोळ हे केंद्रस्थानी आहे. मोहोळ परिसर हा अपघाती परिसर म्हणून ओळखला जातो. अपघातात जखमी झालेल्या गंभीर रुग्णांना पुढील उपचारासाठी सोलापूरला हलविणे, कोरोनाबाधित आढळून आला तर त्याला विलगीकरण कक्षात पाठवणे यासाठी रुग्णवाहिकेची नितांत गरज आहे. रुग्णालयात एक्‍स-रे यंत्रणा नाही, प्रयोगशाळा व्यवस्थापक नाही त्यामुळे अनेक कामे खोळंबली असून, नागरिकांना सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. या सर्वांचा कहर म्हणजे गेल्या अनेक दिवसांपासून रुग्णालयातील वैद्यकीय अधीक्षक हे पद रिक्त आहे. त्यामुळे महत्त्वाचे निर्णय घेणे अडचणीचे होत आहे. या महत्त्वाच्या व गंभीर बाबींकडे ना लोकप्रतिनिधीचे लक्ष आहे ना संबंधित अधिकाऱ्यांचे. विशेष म्हणजे रुग्णालयाकडून नागरिकांना रुग्णवाहिकेसह अन्य सोयीसुविधा उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे डॉ. पी. पी. गायकवाड यांनी चक्क राजीनामा दिला होता; जिल्ह्यातील हे एकमेव उदाहरण आहे. त्या वेळी जिल्हा स्तरावरील वरिष्ठ अधिकारी व विविध नेत्यांनी संध्याकाळपर्यंत कसल्याही परिस्थितीत रुग्णवाहिका देतो, असे आश्वासन दिले होते. मात्र हे आश्‍वासन "बोलाचीच कढी अन्‌ बोलाचाच भात' ठरला. नवीन जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडून मोहोळवासीयांच्या अपेक्षा

जिल्हा शल्य चिकित्सक म्हणून डॉ. अशोक बोल्डे हे रुजू होत आहेत. डॉ. बोल्डे यांनी मोहोळ येथील याच रुग्णालयात वैद्यकीय अधीक्षक म्हणून अनेक वर्षे सेवा बजावली आहे. त्यामुळे मोहोळच्या या रुग्णालयाची इत्थंभूत माहिती त्यांना आहे. आपल्या हक्काचा माणूस म्हणून त्यांच्याकडून मोहोळवासीयांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्यांनी लक्ष घालून सोयीसुविधा उपलब्ध कराव्यात, अशी मागणी होत आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

