सोलापुरातील रस्त्यावरील खड्डे त्वरित बुजवा संभाजी ब्रिगेड : महापालिका आयुक्तांना निवेदन

सोलापूर, : सोलापूर शहरात सतत आठवडाभर पावसामुळे रस्त्यांची चाळण झाली आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यावरील डांबर वाहून गेल्यामुळे खड्डे पडले आहेत. खड्ड्यात साठलेल्या पावसाच्या पाण्यामुळे वाहनधारकांची कसरत होत आहे. त्यामुळे सोलापूर शहरातील रस्त्यावरील खड्डे त्वरित बुजवा, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडच्यावतीने करण्यात आली आहे. संभाजी ब्रिगेडचे शहराध्यक्ष श्‍याम कदम यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिका आयुक्तांना याबाबतचे निवेदन देण्यात आले आहे.

सोलापूर शहरातील मोठमोठ्या खड्ड्यांमुळे अनेक वाहनचालकांचा बळी गेला आहे सतत पडणाऱ्या पावसामुळे व काही भागात मुख्य रस्त्यावर ड्रेनेजचे काम सुरू असल्यामुळे रस्त्यावर मोठे खड्डे पडले आहेत, त्यामुळे पादचाऱ्यांना खड्ड्यांचा मोठा फटका बसत आहे. वेगाने वाहन जवळून गेल्यावर खड्ड्यातील घाण पाणी अंगावर उडत चालल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच अनेक वाहनधारकांना मणक्‍याचे विकार होत आहेत. यावेळी संभाजी ब्रिगेडचे उपशहरप्रमुख सीताराम बाबर, आशुतोष माने, संपर्कप्रमुख अविनाश फडतरे, संघटक संजय भोसले, जीशान सय्यद, रणजित माळी आदी उपस्थित होते.



या ठिकाणी आहेत खड्डे

शहरातील कोंतम चौक, मंगळवार बाजार, कन्ना चौक, जोडबसवण्णा ते पोटफाडी चौक, तेथून जेलरोड ते किडवाई चौक, कन्ना चौक ते घोंगडेवस्ती, जुना बोरामणीनाका, दयानंद कॉलेज ते सम्राट चौक, बुधवार बाजार, भारतीय चौक, विजापूरवेस, गाळा ते विडी घरकुल, कुंभारवेस, आसरा ते डी-मार्ट, आयएमएस स्कूल ते सैफुल चौक, आरटीओ कार्यालय रस्ता, मुरारजीपेठ, कल्पना टॉकीजमार्गे जुनी पोलीस लाईन रस्ता, आमराई अंतर्गत रस्ते, नवीपेठअंतर्गत रस्ते, दत्त चौक ते पंचकट्टा या मार्गावर खड्डेच खड्डे आहेत. खड्डे पडलेले हे रस्ते सखल भागातील आहेत. या रस्त्यांवर पावसाचे पाणी साचत आहे. त्यामुळे वाहनधारकांना खड्ड्यांचा अंदाज येत नाही. मक्तेदार यांनी निकृष्ट दर्जाचे रस्त्यांची कामे केल्याचा आरोप यावेळी संभाजी ब्रिगेडच्यावतीने करण्यात आला आहे.

