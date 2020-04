"त्या' माऊलींना मिळाले तीन महिन्यांचे रेशन 

सोलापूर : येथील टिळक चौकातील चुना विक्रेत्या महिलांची व्यथा "सकाळ'मध्ये प्रसिद्ध झाल्यावर लोणार समाजाने त्याची तातडीने दखल घेतली. या दोन महिलांसह आणखी चारजणांना समाजाच्या वतीने तीन महिने पुरेल इतके धान्य देण्यात आले. त्यावेळी या महिला गहिवरून गेल्या होत्या. आधी ही मूळ बातमी वाचा - नवरा वारला काय करायचे आम्ही गहू, तांदुळ, दाळ, साखर, तेल, चहा पत्ती यांसह विविध जीवनावश्‍क वस्तू देखील देण्यात आले. यावेळी लोणार समाजचे शहराध्यक्ष मोहन शेळके, खजिनदार बिज्जू प्रधाने, सचिव अमर धंगेकर, निलेश गळवे, सुमंत शेळके उपस्थित होते.

महिलांना मदत करताना लोणार समाजचे शहराध्यक्ष मोहन शेळके, खजिनदार बिज्जू प्रधाने, सचिव अमर धंगेकर, निलेश गळवे, सुमंत शेळके

टिळक चौकात पारंपरिक चुना विक्री करणाऱ्या दोन महिला ग्राहकांची वाट पाहात चुनखडी व चुना पावडर मांडून बसलेल्या दिसून आल्या. त्यांच्याशी "सकाळ'च्या प्रतिनिधीने संवाद साधला असता, इतर वेळी दुर्लक्षित राहात असलेल्या या महिलांच्या व्यथा निदान कर्फ्यूच्या निमित्ताने उघड झाल्या. एक महिला सावलीत आराम करत होती तर दुसरी ज्येष्ठ महिला मालनबाई घेरडे या आपल्या मुलीसोबत बसल्या होत्या. त्यांची व्यथा "सकाळ'मध्ये शनिवारी (ता.11) प्रसिद्ध झाली तसेच ई सकाळच्या पोर्टलवरही व्हायरल झाली. त्याची दखल सोलापूरसह मुंबईतील लोणार समाजातील बांधवांनी घेतली. त्यांनी या संदर्भात तातडीने नियोजन केले आणि घेरडे यांच्यासह आणखी दोन ते तीन महिलांना मदतीचे नियोजन केले. "आमची कितवी पिढी माहीत नाही, पण चुना व चुन्याची पावडर विकणे हाच आमचा परंपरागत व्यवसाय... मात्र या व्यवसायात आता काही राम राहिला नाही... नवरा, तीन मुले व एक मुलगी असं आमचं कुटुंब होतं... आता आमच्या मागेपुढेही कोणी राहिले नाहीत... मी व माझी डोक्‍यावर परिणाम झालेली मुलगी एकमेकांना आधार म्हणून जगतोय... मात्र या कर्फ्यूमुळे दिवसभर उन्हात थांबूनही एकवेळचं जेवण नशिबी येईल, असा व्यवसाय होत नाही... काय करावं आम्हा मायलेकीनं..?' असे हताश शब्द कानी पडले संचारबंदीमुळे सुनसान झालेल्या टिळक चौकात भर उन्हात ग्राहकाची वाट पाहणाऱ्या चुना विक्रेत्या मालनबाई घेरडे यांच्या तोंडून... ही व्यथा वाचल्यावर अनेकांच्या हृदयाला पाझर फुटला. अनेक वाचकांनी त्यांना मदत देण्यासाठी "सकाळ'मध्ये संपर्क साधला.

Web Title: sakal news effect lonar society help two poor womens in solapur