सांगोला (सोलापूर) : सांगोला तालुक्‍यात अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्यांची मुजोरी वाढली आहे. याचा प्रत्यय नुकताचा आला आहे. अवैद्य वाळू प्रकरणी कारवाई केलेला वाळूने भरलेला ट्रॅक्‍टरच (ट्रॉलीसह) एसटी डेपोचे गेट तोडून पळवून नेताना बस स्थानकासमोरील रस्त्यालगत असलेल्या दोन टपऱ्या व दुचाकीला धडक दिल्याने चालकाने ट्रॅक्‍टर भर रस्त्यावर तसाच सोडून धूम ठोकल्याची घटना गुरुवारी (ता. 5) रात्री सव्वादहा वाजण्याच्या सुमारास सांगोला शहरातील बसस्थानका समोरील पेट्रोल पंपासमोर घडली. ट्रॅक्‍टरने धडक दिल्याने टपऱ्यांचे सुमारे 25 हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे. अवैध वाळू चोरीप्रकरणी विशाल संभाजी गायकवाड (रा. कडलास, ता. सांगोला) याच्या मालकीच्या ट्रॅक्‍टरवर (एमएच 19/एल 4357) तलाठी चंद्रकांत पिसे यांनी 2 फेब्रुवारी रोजी कारवाई करून ट्रॅक्‍टर जप्त करून सांगोला बसस्थानक येथील डेपो आवारात लावला होता. गुरुवारी (ता. 4) रात्री सव्वादहाच्या सुमारास कारवाई करून जप्त केलेला ट्रॅक्‍टर एसटी डेपोचा गेट तोडून भरधाव चालवून बस स्थानका बाहेरील रस्त्याच्या कडेला असलेल्या दोन टपऱ्यांना धडक देऊन आजूबाजूला लावलेल्या दुचाकीला धडक दिली. धडक दिल्याने ट्रॅक्‍टर चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने ट्रॅक्‍टरमधील वाळू सर्व रस्त्यात पसरली होती. दरम्यान, अनियंत्रित ट्रॅक्‍टर रस्त्यालगत थांबलेल्या नागरिकांना धडकणार तेवढ्यात प्रसंगावधान राखून नागरिक बाजूला झाले, अन्यथा मोठी जीवितहानी होऊ शकली असती. या थरारक प्रसंगानंतर ट्रॅक्‍टर चालकाने दोन वेळा ट्रॅक्‍टर तसाच पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु स्टेअरिंग अडकल्याने चालक ट्रॅक्‍टर जागेवर सोडून सहकाऱ्यासमवेत पसार झाला. जमलेल्या नागरिकांनी पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. या वेळी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रशांत हुले, तहसीलदार अभिजीत पाटील यांनी घटनास्थळी भेट देऊन रस्ता पूर्ववत केला. याबाबत संभाजी पंढरीनाथ खंडागळे यांनी अनोळखी ट्रॅक्‍टर चालकाविरुद्ध गुन्हा नोंद केला आहे. या अगोदरही गेट तोडून नेली वाहने

अवैध वाळू वाहतूक करताना कारवाई केलेली वाहने एसटी डेपोच्या आवारात लावली जातात. एसटी डेपोला संरक्षक भिंत असून गेटवर 24 तास सुरक्षा रक्षक असतो. असे असतानाही या अगोदरही वाळू तस्करांनी एसटी डेपोतून कारवाई केलेली वाहने गेट तोडून नेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. या प्रकारामुळे वाळू तस्करांची मुजोरी मोठ्या प्रमाणात वाढल्याची चर्चा तालुक्‍यात होत आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

