वाळू चौरी करणाऱ्या चौघांवर सांगोल्यात गुन्हा 

सांगोला (जि. सोलापूर) : लॉकडाऊन व संचारबंदीच्या काळातही जेसीबीच्या साह्याने ट्रॅक्‍टरमधून वाळू चोरी करणाऱ्या चौघांविरुद्ध सांगोला पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कारवाईत पोलिसांनी जेसीबी ट्रॅक्‍टर, ट्रॉली, वाळुसह 13 लाख 14 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. ही कारवाई सांगोला तालुक्‍यातील कोंबडवाडी ते किडबिसरी दरम्यान करण्यात आली.

याबाबत अधिक माहिती अशी ः सांगोला पोलिस ठाण्याचे पोलिस नाईक राजू चौगुले, पोलिस नाईक विजय थिटे व पोलिस पाटील प्रवीण हातेकर हे कोळा दूरक्षेत्रात पेट्रोलिंग करीत होते. यावेळी गुरूवारी (ता.14) सायंकाळी सातच्या सुमारास कोंबडवाडी ते किडेबिसरी रोडवर ओढ्यात चौघेजण विनापरवाना जेसीबीच्या साह्याने ट्रॅक्‍टरमध्ये वाळू भरत असल्याचे दिसून आले. पोलिसांनी या ठिकाणी जाऊन चौघांविरुद्ध कारवाई केली. कारवाईत पोलिसांनी ट्रॅक्‍टर (क्रमांक - के ए - 32, 3778), जेसीबी, ट्रॉली व वाळूसह 13 लाख 14 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. याबाबत पोलिस नाईक राजू चौगुले यांनी विनापरवाना वाळू चोरी करणाऱ्या अरविंद जगन्नाथ सरगर, तातोबा सिदा सरगर, भीमराव अर्जुन सलगर, अशोक ज्ञानू सरगर (सर्व रा. कोंबडवाडी, ता. सांगोला) यांच्याविरुद्ध सांगोला पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. बेकायदा वाळू उपसा वाढला

कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी एकीकडे सर्व विभागातील प्रशासन सामना करीत असतानाच नदीकाठी वाळू चोरी सध्या मोठ्या प्रमाणात होत आहे. लॉकडाऊन व संचारबंदीच्या कोरोना संकटकाळात महसूल प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचा फायदा घेत अवैद्य व राजरोसपणे बेकायदेशीर वाळू उपसा तालुक्‍यात करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र

