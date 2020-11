सांगोला (सोलापूर) : मित्रांसोबत ढाब्यावर जेवण करण्यासाठी गेलेल्या दशरथ बाबा गुटुकडे (रा. शेरेवाडी, कटफळ, ता. सांगोला) हे जेवण झाल्यावर आपण घरी दोन कोंबड्या कापून खाल्ल्या असत्या तर बरे झाले असते, असे म्हणाले असता यावेळी अनोळखी व्यक्तीने काठीने हातावर, दंडावर, कपाळावर डोक्‍यात मारून जखमी केले. ही घटना ता. 30 सप्टेंबर रोजी रात्री साडेनऊच्या सुमारास महूद-अकलूज रोडवर असलेल्या लकी ढाब्यावर घडली.

फिर्यादी दशरथ बाबा गुटूकडे (रा. शेरेवाडी, कटफळ, ता. सांगोला) हे 30 ऑक्‍टोबर रोजी रात्री साडेनऊच्या सुमारास दादा दौलताले, रशिकांत भोसले, बहादुर मुलाणी, समाधान घालमे, सर्जेराव कदम (सर्व रा. चिकमहुद, ता. सांगोला) यांच्यासह महूद-अकलूज रोडवरील लकी धाब्यावर जेवण करण्यासाठी गेले होते. जेवण करत असताना सोबत असलेल्या लोकांना आपण घरी दोन कोंबड्या कापून खाल्ल्या असत्या तर बरे झाले असते, असे म्हणून दशरथ गुटूकडे हात धुण्यासाठी बेसिनकडे गेले. त्यावेळी एका अनोळखी व्यक्तीने दशरथ गुटूकडे यांना काठीने दोन्ही हातावर, दंडावर, मनगटावर कापळावर, डोक्‍यावर मारून जखमी केले. या प्रकरणी दशरथ गुटूकडे यांनी अनोळखी व्यक्तीविरोधात सांगोला पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

