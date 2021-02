25 ते 27 फेब्रुवारीला सरपंच निवडी? याचिकाकर्त्यांची आज जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर सुनावणी

सोलापूर : जिल्ह्यातील सात तालुक्‍यांमधील 14 गावांनी सरपंच आरक्षणावरुन उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यावरील निर्णय जिल्हाधिकारी घेणार आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर सांगोला, पंढरपूर, माढा, माळशिरस, अक्‍कलकोट, मोहोळ आणि दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यातील सरपंच निवडी 16 फेब्रुवारीपर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी आज घेतला. संबंधित गावांच्या सरपंच आरक्षणासंदर्भातील अंतिम निर्णय झाल्यानंतर 25 ते 27 फेब्रुवारीपर्यंत सरपंच निवडी होतील, असा अंदाज वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वर्तविला. सात तालुक्‍यांसदर्भात स्वतंत्र निर्णय

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता संबंधित याचिकाकर्त्यांची उद्या (ता. 9) सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर 16 फेब्रुवारीपर्यंत जिल्हाधिकारी त्या गावांच्या सरपंच आरक्षणाबाबत अंतिम निर्णय घेतील. त्यातील काही गावांच्या सरपंच आरक्षणात बदल झाल्यास त्यासाठी पाच-सहा दिवसांचा अवधी लागणार आहे. नवे आरक्षण निश्‍चित करुन शेवटी सरपंच निवडीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यापूर्वी नवनिर्वाचित सदस्यांना तीन दिवसांची नोटीस दिली जाईल. अशाप्रकारे या सात तालुक्‍यातील सरपंच निवडी 24 ते 26 फेब्रुवारी या काळात होतील, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. तत्पूर्वी, जिल्हाधिकारी 16 फेब्रुवारीला त्यासंदर्भातील अधिकृत निर्णय जाहीर करतील, असेही सूत्रांकडून सांगण्यात आले. जिल्ह्यातील 654 ग्रामपंचायतींची निवडणूक पार पडल्यानंतर 9,11 आणि 13 फेब्रुवारीला तीन टप्प्यात सरपंच निवडीचा कार्यक्रम निश्‍चित झाला. मात्र, आमच्या गावचे सरपंच आरक्षण चुकीचे पडले असून त्यात बदल व्हावा, अशा 15 याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. त्यानंतर न्यायालयाने 9 फेब्रुवारीला त्यासंदर्भात सुनावणी घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी 16 फेब्रुवारीपर्यंत निकाल द्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे 8 ते 11 फेब्रुवारी या काळात होणाऱ्या सरपंच निवडी थांबविण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला. आता याचिकाकर्त्यांची उद्या (मंगळवारी) सकाळी 11 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी होणार आहे. तर करमाळा, बार्शी, मंगळवेढा आणि उत्तर सोलापूर या तालुक्‍यातील सरपंच, उपसरपंच निवडी ठरल्याप्रमाणे होतील, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशात नमूद केले आहे. सरपंच निवडीचा पहिला टप्पा उद्या (मंगळवारी) सुरु होणार आहे.

