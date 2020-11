कोरोनाच्या सावटात अक्कलकोटच्या शाळा सुरू; आठ महिन्यांनी शाळेत दाखल मुलांमध्ये कुतूहल; वाचा सविस्तर 

अक्कलकोट (सोलापूर) : राज्य सरकारने इयत्ता नववी ते बारावी या वर्गांना सुरू करण्यास मान्यता दिल्याने अक्कलकोट तालुक्‍यातील सर्व माध्यमिक शाळा या कोरोनाच्या सावटात आणि भीतिदायक परिस्थितीत आज सुरू करण्यात आल्या आहेत. पण मागील आठ महिन्यांपासून घरी बसून कंटाळलेल्या विद्यार्थ्यांना आपली शाळा उघडली याचा आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होता. तसेच त्यांच्यामध्ये विलक्षण कुतूहल देखील दिसून आले. दरम्यान, आज प्रत्येक शाळेत शासन नियमाप्रमाणे विद्यार्थी उपस्थित राहिल्याचे दिसून आले. शाळा जरी दुपारी उघडणार असल्या तरी सकाळी नऊ वाजल्यापासूनच प्रत्येक शाळेत लगबग दिसून आली. आज उपस्थित प्रत्येक विद्यार्थी मास्क, सॅनिटायझरसह हजेरी लावलेला दिसला. त्यानंतर शाळेत उपस्थित प्रत्येक विद्यार्थ्याचे तापमान आणि ऑक्‍सिजन पातळी तपासणी करण्यात आली. शिक्षक त्याची नोंद दप्तरी करताना दिसले. आज शाळेत शिक्षण व आरोग्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहून आजच्या स्थितीची पाहणी केली आणि मार्गदर्शन केले. आज पहिल्या दिवशी गणित, शास्त्र व इंग्रजी तासिका घेण्यात आल्या. दरम्यान, आज जेऊर येथे सहाय्यक गटविकास अधिकारी भारत ऐवळे, तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अश्विन करजखेड, डॉ. श्रीकांत शिंदे, राजशेखर लोकापुरे, श्रीकांत हसरमनी, शिवानंद शेरीकर आदींनी श्री काशी विश्वेश्वर हायस्कूल येथे भेट देऊन पाहणी केली. एकंदरीत, सर्व शिक्षकांचे रॅपिड अथवा आरसीपीटीआर तपासणी करण्यात आली आहे. त्याचे प्रमाणपत्र अदा करण्यात येऊन आज शाळा सुरू करण्यात आल्या. आता उद्यापासून शाळेच्या कामकाजास आणखी वेग येणार आहे. आज अक्कलकोट तालुक्‍यातील सर्व 77 माध्यमिक शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. तत्पूर्वी मागील आठवड्यात सर्व शिक्षकांची स्वॅब तपासणी केली आहे. त्यात दोन शिक्षक बाधित आढळल्याने त्यांना दीर्घ मुदत रजा देण्यात आली आहे. शाळा सुरू करण्यापूर्वी आणि झाल्यानंतर घ्यावयाच्या सुरक्षेबाबत काळजी घेतली जात आहे.

- अशोक भांजे,

गटशिक्षणाधिकारी, अक्कलकोट संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

