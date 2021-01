जप्त केलेल्या अवैध 333 ब्रास वाळूसाठ्याचा शुक्रवारी होणार पंढरपुरात लिलाव ! असा घ्या सहभाग

पंढरपूर (सोलापूर) : जप्त केलेल्या अवैध 333 ब्रास वाळू साठ्याचा लिलाव शुक्रवारी (ता. 8) सकाळी 11 वाजता उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, पंढरपूर येथे आयोजित केला असल्याची माहिती उपविभागीय अधिकारी सचिन ढोले यांनी दिली आहे. मोहोळ तालुक्‍यातील अवैध वाळू वाहतूक व साठ्यावर केलेल्या कारवाईत सुमारे 333 ब्रास वाळू जप्त केली असून, हा वाळूसाठा मोहोळ तालुक्‍यातील कामती खुर्द गट नं. 240/1 येथे 130 ब्रास, मोहोळ पोलिस ठाणे आवारात 70 ब्रास, नरखेड औट पोस्ट येथे 13 ब्रास, भोयरे येथील सीना नदी काठी 120 ब्रास असा एकूण 333 ब्रास वाळू साठा ठेवण्यात आला आहे. या ठिकाणच्या वाळू साठ्याची किंमत सुमारे 12 लाख 32 हजार 100 रुपये इतकी आहे. ज्या कोणास वाळू या लिलावात भाग घ्यावयाचा आहे, अशा व्यक्तींनी संबंधित ठिकाणच्या वाळू साठ्याची पाहणी करावी. तसेच लिलावात भाग घेण्यासाठी गुरुवारी (ता. 7) सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत लेखी अर्ज उपविभागीय अधिकारी, पंढरपूर यांच्याकडे सादर करावेत, असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी श्री. ढोले यांनी केले आहे. लिलावात असा घ्या सहभाग

या वाळू लिलावात भाग घेण्यासाठी 25 टक्के रक्कम रोख अथवा डीडी व्दारे भरावी. त्याचबरोबर अर्जाचे शुल्क रुपये दोन हजार रुपये विनापरतावा भरणे आवश्‍यक आहे. तसेच सर्वोत्तम बोलीची 25 टक्के रक्कम तत्काळ त्याच दिवशी शासकीय खजिन्यात चलनाद्वारे जमा करावी. बोलीची उर्वरित 75 टक्के रक्कम शासकीय खजिन्यात सात दिवसांच्या आत भरल्यानंतर स्वत:कडील वाहनाद्वारे संबंधित ठिकाणावरून वाळू घेऊन जावी. लिलावात भाग घेणाऱ्या व्यक्तींनी अर्जासोबत आवश्‍यक कागदपत्रे जोडावीत तसेच नमूद ठिकाणी वेळेत उपस्थित राहावे, असे आवाहनही उपविभागीय अधिकारी श्री. ढोले यांनी केले आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

