कोरोनामुक्त रुग्णाने दिला डॅाक्टरांना `हा` आशिर्वाद... (VIDEO)

सोलापूर : या डॉक्टरांना सिद्धरामेश्वराने द्यावे उदंड आयुष्य द्यावे, असा आशिर्वाद कोरोनामुक्त होऊन घरी परतणाऱ्या रुग्णांनी दिला. येथील शासकीय रुग्णालयातून काल गुरुवारी तीन रुग्णांना सोडण्यात आले होते. आज शुक्रवारी सायंकाळी पाच वाजता आणखी सात रुग्णांना सोडण्यात आले.

कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णावर पुष्पवृष्टी करताना परिचारीका

शासकीय रुग्णालयाच्या परिसरात रुग्णांना सोडण्यासाठी नगरसेवक बाबा मिस्त्री, एमआयएमचे शहराध्यक्ष फारूक शाब्दी यांच्यासह शासकीय रुग्णालयातील अधिकारी, कर्मचारी, परिचारीका आणि रुग्णांवर उपचार करणारे डॅाक्टर उपस्थित होते. महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून कार्यकर्त्यांनी तिरंगा ध्वज आणला होता. घरी परतणाऱ्यांमध्ये सहा पुरुष आणि एक महिला रुग्णाचा समावेश होता. रुग्णालयातून बाहेर येताना त्यांच्या चेहऱ्यावर कोरोनातून मुक्त झाल्याचा आनंद होताच, शिवाय

उपचार करणाऱ्या डॅाक्टरांबद्दल त्यांच्या चेहऱ्यावर कृतज्ञता दिसून येत होती. हात जोडूनच हे सर्व रूग्ण बाहेर पडले. उपस्थितांनी त्यांच्यावर फुलांचा वर्षाव केला. त्यावेळी या रुग्णांच्या चेहऱ्यावर वेगळाच आनंद दिसून आला.

कोरोनामुक्त झालेल्या महिला रुग्णावर पुष्पृष्टी करताना डॅाक्टर व परिचारिका (सर्व छायाचित्रे - प्रमोद हिप्परगी)

यावेळी एका ज्येष्ठ रुग्णाने आपले मनोगत व्यक्त केले. कोरोनाची लागण झाल्याचे समजल्यावर आपण आता जिवंत राहू की नाही अशी भीती वाटली. पण आमच्यावर उपचार करणाऱ्या डॅाक्टरांनी आम्हाला धीर दिला. उपचार होणारे रुग्ण हे आपल्या कुटुंबातीलच आहेत या पद्धतीने त्यांनी आमची देखभाल केली. कसलीही अडचण भासू दिली नाही. त्यामुळे आम्ही रुग्णालयात नाही तर घरामध्येच उपचार घेत आहोत, असा आम्हाला अनुभव आला. त्यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून आमचा जीव वाचविला. सिद्धरामेश्वर त्यांना उदंड आयुष्य देवो, असा आशिर्वादही त्यांनी दिला. त्यावेळी उपस्थित सर्वांनी रुग्णांचे मनोबल वाढवत टाळ्यांचा गजर केला. या वेळी संपूर्ण परिसर एक आगळ्या वेगळ्या वातावरणामुळे गहीवरून गेला होता. कोरोना रुग्णांवर उपचार करताना डॅाक्टरांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून काम केले. सोलापुरातील कोरोना बाधित रुग्णांना बरे करण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा जे काम करीत आहे, त्याबाबत त्यांना निश्चितच सॅल्युट ठोकले पाहिजेत.

- फारूक शाब्दी, शहराध्यक्ष, एमआयएम कोरोनामुक्त रुग्णाने दिला डॅाक्टरांना `हा` आशिर्वाद... (VIDEO)

