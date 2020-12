रस्त्यावर गाडी थांबवून शरद पवारांनी दिला नव वधू-वरांना आशीर्वाद !

पंढरपूर (सोलापूर) : राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांच्यावर प्रेम करणारे राज्यात लाखो चाहते आहेत. अशाच एका आपल्या चाहत्याला रस्त्यात गाडी उभी करून शरद पवार यांनी लग्नाच्या शुभेच्छा देत भावी आयुष्याच्या वाटचालीसाठी आशीर्वाद दिला. शरद पवारांच्या या प्रेमाने नव वधू आणि वर अक्षरश: भारावून गेले. एखाद्या लोकप्रिय नेत्याची गाडी रस्त्यावर जात असताना त्याच्या मागे - पुढे वाहनांचा मोठा ताफा असतो. या वेळी पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्तही असतो. या ताफ्यातून निघणारा नेता चालत्या वाहनातूनच केवळ आपल्या चाहत्यांना हात हलवून अभिवादन करतो. एवढ्यावरच चाहते बेभान होतात. मात्र, शुक्रवारी पंढरपूर दौऱ्यात शरद पवार हे सर्वसामान्यांचा नेता असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. पंढरपूर तालुक्‍यातील गादेगाव येथील शेतकरी तरुण सूरज शिंदे यांचा काजल हिच्याबरोबर कालच (गुरुवारी) विवाह झाला होता. दरम्यान, आज (शुक्रवारी) शरद पवार पंढरपूर तालुक्‍यातील सरकोली येथे येणार असल्याची माहिती मिळताच सूरज आणि काजल हे दोन्ही नवविवाहित जोडपे पवारांच्या भेटीसाठी आले होते. शरद पवारांनीही रस्त्यावर गाडी थांबवून या नव वधू - वरांना आशीर्वाद देऊन शुभेच्छा दिल्या. शरद पवार आणि या नव वधू - वरांच्या या भेटीचे फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Sharad Pawar blessed the newly married couple by stopping the car on the road