ऊसदरासाठी मोहोळच्या शिवसैनिकांचे पुण्यातील साखर आयुक्तालयासमोर आंदोलन

मोहोळ (सोलापूर) : सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी एफआरपीप्रमाणे गाळप केलेल्या उसाचा दर त्वरित घोषित करावा, यासह अन्य मागण्यांसाठी मोहोळ तालुक्‍याचे शिवसेनेचे नेते नागेश वनकळसे यांच्यासह शिवसेना तालुका प्रमुख अशोक भोसले, बाळासाहेब वाघमोडे, हर्षल देशमुख यांनी पुणे येथील साखर आयुक्तालयाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन सुरू केले आहे. याबाबत दूरध्वनीवरून "सकाळ' प्रतिनिधीशी अधिक माहिती देताना नागेश वनकळसे यांनी सांगितले, की साधारणतः दीड महिना झाला साखर कारखाने सुरू झाले आहेत. सातारा, सांगली, कोल्हापूर, पुणे आदी जिल्ह्यांतील साखर कारखान्यांनी उसाचा दर जाहीर केला आहे; मात्र सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी मात्र दीड महिन्यात 60 लाख टन ऊस गाळप करूनही अद्याप दर जाहीर केला नाही, त्यामुळे प्रामुख्याने हे आंदोलन आहे. शेतकऱ्यांच्या याबाबतच्या संवेदना साखर संचालकांना पोचविण्यासाठी मागील दहा दिवसांपूर्वी ऊसदराची कोंडी फोडण्यासंदर्भात साखर आयुक्तांकडे निवेदन दिले होते. ऊस दराबरोबरच पुढील अन्य मागण्यांबाबतही साखर आयुक्तांकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. त्यामध्ये कारखान्यांनी महसुली उत्पन्नाच्या 40 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करावी, 14 दिवसांत ऊस गेल्यानंतर ऊसबिल द्यावे, कारखान्याच्या रिकव्हरी तपासणीसाठी शासकीय प्रतिनिधी नेमावेत, जिल्ह्यातील बरेच कारखाने कामगारांचे वेतन थकवत आहेत ते तत्काळ द्यावे, शेतकऱ्यांची गेल्या दोन वर्षांपासूनची ऊसबिले द्यावीत आणि साखर कारखान्याचे ऊस वजन काटे ऑनलाइन करावेत आदी मागण्यांचा समावेश आहे. या निवेदनावर नागेश वनकळसे यांच्यासह तालुका प्रमुख अशोक भोसले, उपतालुका प्रमुख बाळासाहेब वाघमोडे, विद्यार्थी सेनेचे जिल्हा प्रमुख हर्षल देशमुख, अभिजित भोसले, गणेश लाखदिवे, प्रीतम सुतार आदींच्या सह्या आहेत. कारखान्याची पत पाहून ऊस देण्याचा साखर आयुक्‍तांचा सल्ला

आंदोलनकर्त्याशी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सकारात्मक चर्चा केली व तत्काळ संबधित सर्व ऊस कारखानदारांना एफआरपी प्रमाणे ऊसदर जाहीर करण्यास आदेश देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. तर कारखान्याची पत पाहूनच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी कारखान्यास ऊस गाळपासाठी घालावा, असाही सल्ला दिला असल्याचे वनकळसे यांनी सांगितले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

