पंढरपूर (सोलापूर) : अधिक महिन्यातील कमला एकादशीनिमित्त आज येथील श्री विठ्ठल-रुक्‍मिणी मंदिरात रंगीबेरंगी आकर्षक फुलांची सजावट करण्यात आली आहे. या मनमोहक सजावटीमुळे श्री विठ्ठल-रुक्‍मिणीचे रूप अधिकच खुलून दिसत आहे. आजची सजावट पुणे येथील विठ्ठलभक्त राम जांभूळकर यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. श्री विठ्ठल-रुक्‍मिणी मंदिर समितीच्या वतीने वर्षभरातील विविध सण आणि उत्सवांच्या दिवशी मंदिरात आकर्षक फळा-फुलांची सजावट केली जाते. अनेक वेळेला भाविक देखील सजावटीसाठी फळे आणि फुले उपलब्ध करून देतात. मंदिर समितीच्या कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून ही सजावट केली जाते. दर तीन वर्षांनी येणाऱ्या अधिक महिन्याच्या निमित्ताने लाखो भाविक श्री विठ्ठल-रुक्‍मिणीच्या दर्शनासाठी येत असतात. परंतु, यंदा मात्र कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर मंदिर भाविकांसाठी बंद ठेवण्यात आलेले आहे. मंदिरात भाविकांना श्री विठ्ठल-रुक्‍मिणीच्या दर्शनासाठी सध्या जाता येत नसले तरी मंदिरातील नित्योपचार नेहमीप्रमाणे केले जात आहेत. श्री विठ्ठल-रुक्‍मिणीला आकर्षक पद्धतीने पोशाख केला जात आहे. पोशाखाची नाविन्यपूर्ण रंगसंगती आणि फळा-फुलांची सजावट यामुळे श्री विठ्ठल-रुक्‍मिणीचे रूप अधिकच खुलून दिसते. आज ऑर्चिड, कार्नेशन, गुलाब, ग्लॅडिओ, जरबेरा, तगर, मोगरा, कामिनी, तुळशी झेंडू, आष्टर, शेवंती अशा सुमारे बारा प्रकारच्या फुलांचा सजावटीसाठी वापर करण्यात आला आहे. श्री विठ्ठल सभामंडपामध्ये श्री पांडुरंगाची प्रतिमा असलेली विविध रंगांची आकर्षक रांगोळी काढण्यात आली आहे. श्री विठ्ठल-रुक्‍मिणी मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी विठ्ठल तथा सुनील जोशी, व्यवस्थापक बालाजी पुदलवाड यांनी गेल्या वर्षभरात श्री विठ्ठल-रुक्‍मिणीचा पोशाख आणि सजावट वैशिष्ट्यपूर्ण असावी याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष दिले आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

