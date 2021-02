पंढरपूर (सोलापूर) : गेल्या चार वर्षांपासून बेडवरून उठता येऊ शकत नसलेल्या एका विठ्ठल भक्ताला सोमवारी स्ट्रेचरवरून श्री विठ्ठल मंदिरात नेऊन त्याची विठ्ठल दर्शनाची इच्छा पूर्ण करण्यात आली. स्ट्रेचरवरून भाविकांला श्री विठ्ठल मंदिरात नेण्याची बहुदा ही पहिलीच वेळ असावी. सोलापूर येथील श्री विठ्ठल भक्त असलेले डॉ. राजाराम ज्ञानेश्वर होमकर हे गेल्या चार वर्षांपासून स्ट्रेचरवर आहेत. त्यांना अल्जायमरचा त्रास असल्याने त्यांची मान वगळता संपूर्ण शरीर निश्‍चल आहे. परंतु त्यांचे बोलणे नॉर्मल आहे. श्री विठ्ठल मंदिरात जाऊन विठुरायाचे दर्शन घेण्याची त्यांची अनेक दिवसांपासूनची इच्छा होती. त्यांची ही इच्छा सोमवारी (ता. 15) मंदिर समितीच्या सहकार्यामुळे पूर्ण झाली. डॉ. होमकर यांची विठ्ठल दर्शनाची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी त्यांचे वडील आणि अन्य दोन - तीन डॉक्‍टर यांना रुग्णवाहिकेतून सोलापूरहून पंढरपूरला यावे लागले. त्यांनी मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी विठ्ठल तथा सुनील जोशी यांच्याशी संपर्क साधून डॉ. होमकर यांना श्री विठ्ठल दर्शन घडवण्यासाठी सहकार्य करण्याची विनंती केली. श्री. जोशी यांनी तत्काळ संबंधित रुग्णवाहिका श्री विठ्ठल मंदिराच्या उत्तर दरवाजापर्यंत येण्यासाठी परवानगी दिली. समितीच्या कर्मचाऱ्यांना सांगून रुग्णावाहिकेतून स्ट्रेचरवरून डॉ. होमकर यांना श्री विठ्ठल मंदिरात आणून मंदिरातील सोळखांबीपर्यंत स्ट्रेचर नेऊन डॉ. होमकर यांना विठुरायाचे दर्शन घडवण्यात आले. तेव्हा डॉ. होमकर यांना आणि त्यांच्या सोबत आलेले त्यांचे वडील आणि अन्य मंडळींना आनंदाश्रू आवरता आले नाहीत. अपंग भाविकांना श्री विठ्ठल मंदिराच्या उत्तर दरवाजातून व्हील चेअरवर बसवून मंदिरात नेले जाते. परंतु डॉ. होमकर यांना व्हील चेअरवर देखील बसता येत नाही हे समजल्यावर त्यांना स्ट्रेचरवरून सोळखांबीमध्ये नेऊन त्यांना दर्शन घडवण्यात आले.

- विठ्ठल तथा सुनील जोशी,

कार्यकारी अधिकारी, श्री विठ्ठल - रुक्‍मिणी मंदिर समिती, पंढरपूर संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

