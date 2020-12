दोघांचा हल्ल्यात मृत्यू ! तरीही वन विभागाला सहा दिवसांत बिबट्या दिसलाच नाही; कार्य पद्धतीवर नागरिकांमध्ये असंतोष

करमाळा (सोलापूर) : करमाळा तालुक्‍यात बिबट्याच्या दहशतीने आज दिवसभर अंजनडोह व परिसरातील वीट, विहाळ, उमरड, मोरवड, कोर्टी, पोंधवडी, राजुरी, मांजरगाव, झरे भागातील एकही शेतकरी शेता गेला नाही. विशेष म्हणजे तालुक्‍यात अनेक गावात बिबट्या पाहिल्याचे नागरिक सांगत असताना सहा दिवसात एकाही वन विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांना गस्त घालताना बिबट्या दिसला नाही. या विषयावर नागरिकांमध्ये असंतोष वाढू लागला असून वन विभागाच्या कार्य पद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

शनिवारी सायंकाळी अंजनडोह येथे जयश्री शिंदे यांच्यावर हल्ला झाल्यानंतर रात्री वीट-विहाळ रस्त्यावर एका पिकअप चालकाने रात्री साडेआठ वाजता बिबट्या पाहिल्याचे कृषी मंडलाधिकारी मधुकर मारकड यांनी सांगितले. त्यानंतर सकाळी सहा वाजता विहाळ-पोंधवडी शिवेवरील कॅनालवर बिबट्या दिसल्याचे ट्रक्‍टर चालक रामभाऊ खंकाळ यांनी सांगितले. त्यानंतर सकाळी नऊच्या सुमारास विहाळमध्ये बिबट्या दिसल्याचे धर्मा कांबळे यांनी सांगितले. तर दुपारी उमरड येथील शिला धनंजय कोठावळे यांनी उमरड शिवारात पाहिले दोन बिबटे दिसले विशेष म्हणजे यावेळी वन विभागाचे अधिकारी जवळच उपस्थित होते, अशी माहिती उमरडचे सरपंच संदिप मारकड यांनी दिली.

सकाळी दहाच्या सुमारास राखुंडे मळा येथे नागरिकांनी बिबट्या पाहिल्याचे पंचायत समितीचे सभापती गहिनीनाथ ननवरे यांनी सांगितले

तर उंदरगाव येथे शनिवार ता. 5 रोजी एका एका कालवडावर हल्ला करण्यात आला होता. याच परिसरात दुपारी चारच्या सुमारास बिबट्या पाहिल्याचे दत्तात्रय मोहळकर यांनी सांगितले. रविवारी रात्री पावणेआठ वाजता उमरड व विहाळच्या सीमेवर महमद शेख यांच्या वस्तीवर तीन बिबटे पाहिले असल्याचे शेख यांनी सांगितले. यानंतर मोठा आरडाओरडा झाल्यानंतर बिबटे पसार झाले. विशेष म्हणजे या सर्व ठिकाणी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ठसे घेतले असून हे ठसे बिबट्याचे असल्याचा वन अधिकाऱ्यांचा प्राथमिक अंदाज आहे. याशिवाय भिलारवाडी, कुंभारगाव भागात दोन गायीच्या वासरांनाही बिबट्याने ठार मारले आहे. भीतीमुळे महिलेवर उपचार

उमरड येथील शिला कोठावळे यांनी बिबट्या पाहिल्यानंतर त्या एवढ्या घाबरल्या की त्या चक्कर येऊन पडल्यायानंतर त्या ठिकाणी असलेल्या वनविभागच्या गाडीत घालून त्यांना करमाळा येथे उपचारासाठी हालवले आहे. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू आहे. वन विभागाच्या 90 कर्मचाऱ्याचे अपयश

करमाळा तालुक्‍यात 1 डिसेंबरपासून बिबट्या दिसल्याचे सांगितले जात आहेत. 3 डिसेंबरला कल्याण फुंदे यांचा तर 5 डिसेंबरला जयश्री शिंदे यांचा बळी घेतला तेव्हापासून साधारणपणे वन विभागाचे 90 लोक बिबट्याच्या शोधात आहेत. मात्र सहा दिवसात एकाही वन विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांना बिबट्या दिसला नाही. त्यामुळे वन विभागाची गस्त वाढवण्याची मागणी केली जात आहे. याबाबत वन परिक्षेत्र अधिकारी व्ही. बी. भाटे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनी फोन घेतला नाही. संपादन : वैभव गाढवे

