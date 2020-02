विजयपूर : अंतरराष्ट्रीय विश्‍वविद्यालयाच्या साइकलींग स्पर्धेत सहा खेळाडू जखमी झाले. ही घटना आज घडली. शहराबाहेर आज टोलनाक्‍या जवळ ही स्पर्धा घेण्यात आली.

स्पर्धेतला हिरवा झेंडा दाखवून प्रारंभर करण्यात आला. काहीच वेळांनी एका साइकलपटूचा साइकलवरील ताबा सुटल्याने तिची साइकलला दुसऱ्या एका सायकलला धडकली. यात त्या दोघी खाली पडल्या. यानंतर मागून येणाऱ्या साइकलपटूंचा अचानक झालेल्या या घटनेने गोंढळ उडाला. त्यात त्याही घसरून पडल्या. यात सहा सायकलपटू जखमी झाल्या आहेत. तिथे उपस्थित ऍम्ब्युलेंसमध्ये या स्पर्धकांना बि.एल.डी.ई रुग्णालायात उपचारासाठी दाखल केले. त्यांच्यावर उपचार करणारे डॉ. विजयकुमार सांगीतले की, हे खेळाडू किरकोळ जखमी झाले असून काळजी घेण्याची काही गरज नाही.

हेही वाचा - क्रिकेटच्या मैदानात राज्यमंत्र्यांचा षटकार : राजकरणातले मित्र रंगले क्रिकेटच्या मैदानात

जखमी स्पर्धकांची नावे

राजस्थान बिकानेरच्या महाराज गंज महाविद्यालयातील मुस्कान व कवीता, बेळगावच्या राणी चण्णमा महाविद्यालयाची धानेश्‍वरी पायण्णावर, पंजाब पटीयालाच्या महाविद्यालयाच्या जास्मीन व अमृतासरन, गुरुनानक महाविद्यालयाची मुकूला, हरियाणा कुरुक्षेत्र महाविद्यालयाची नम्रता.

Congratulations to David Warner on winning his third Allan Border Medal!#AusCricketAwards pic.twitter.com/zxB7LjfsRG

— Cricket Australia (@CricketAus) February 10, 2020