साप चावला तरी दवाखान्यात जाईपर्यंत तुमचा जीव वाचवणार ‘हे’ औषध

सोलापूर : ग्रामीण भागात वेळेत उपचार न होणे व मनातील भितीमुळे सर्पदंश झाल्याने मृत्यू झाल्याच्या घटना आपण पाहिल्या आहेत. काही लोकं घाबरूनच जीव सोडतात तर काही व्यक्तींना रुग्णालयात नेईपर्यंत योग्य प्रथमोपचार न मिळाल्यानं त्यांचा जीव जातो. मात्र आता संर्पदंश झालेल्या व्यक्तींना वाचवता येणे शक्य होणार आहे. ब्रिटनच्या शास्त्रज्ञांनी औषध तयार केले आहे. त्यामुळे साप चावल्यानंतर त्या व्यक्तीला तात्काळ औषध देता येऊ शकेल आणि शरीरात विषाचा पररिणाम कमी करता येऊ शकेल.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार दरवर्षी 4.5 ते 5.4 दशलक्ष लोकांना सर्पदंश होतो. त्यापैकी 1.8 ते 2.7 लोकांना क्लिनिकल इलनेस आणि 81,000 ते138 000 लोकं गुंतागुंत निर्माण झाल्यानं दगावतात. संर्पदंशावर ब्रिटनच्या शास्त्रज्ञांनी त्यावर उपाय म्हणून औषध तयार केलं आहे. हे औषध टॅबलेटच्या स्वरूपात उपलब्झ होणार आहे. त्यामुळे सामान्य व्यक्तींना घेणं शक्य होणार आहे. या औषधात शास्त्रज्ञांनी डाइमेर्काप्रॉल आणि डीपीएमएस या घटकांचा वापर केला आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते, हे दोन्ही घटक सापाच्या विषाचा परिणाम कमी करतात. सर्वाधिक विषारी समजल्या जाणाऱ्या वायपर सापाच्या विषावर शास्त्रज्ञांनी अभ्यास करून पाहिला. या औषधाचा प्राण्यांवरील प्रयोग यशस्वी ठरला आहे. हे औषध विषाचा प्रभाव कमी करत असल्याचं दिसून आलं आहे. सायन्स ट्रान्सलेशन मेडिसीन जर्नलमध्ये हे संशोधन प्रसिद्ध करण्यात आलं आहे.

विशेष म्हणजे हे औषध टॅबलेटच्या स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे, जे तोंडावाटे घेता येईल. सामान्यपणे सर्पदंशावरील औषध इंजेक्शनमार्फत दिलं जातं. आतापर्यंत इंजेक्शनमार्फत दिल्या जाणाऱ्या औषधाला हे टॅबलेट स्वरूपातील औषध पर्याय नाही, असं ही शास्त्रज्ञांनी स्पष्ट केलं आहे. हे औषध सर्पदंशावरील प्राथमिक उपचार म्हणून वापरता येऊ शकते, असं शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे. सर्पदंश झालेल्या व्यक्तीला पुढील उपचार मिळेपर्यंत हे औषध त्या व्यक्तीला जिवंत ठेवण्यास मदत करेल.

