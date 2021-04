सोलापूर ग्रामीण पोलिस दलात आजअखेर 339 जणांना कोरोनाची बाधा ! पाच जणांचा मृत्यू

उपळाई बुद्रूक (सोलापूर) : कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत असल्याने, नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी पोलिस प्रशासन स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता रस्त्यावर, चौका- चौकात नाकाबंदी करून रात्रंदिवस एक करत युद्धपातळीवर खबरदारीसाठी सर्वतोपरीने प्रयत्न करत आहेत. हे काम करत असताना कित्येक पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांना कोरोनाची लागण होत असून, अनेकांचा मृत्यू देखील झाला आहे. सोलापूर ग्रामीण पोलिस दलात आजतागायत 339 जणांना कोरोनाची बाधा झाली असून, यात एका अधिकाऱ्याचा व चार पोलिस कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या वर्षभरापासून राज्यासह संपूर्ण देशात कोरोना या महामारीने हाहाकार माजवला आहे. अचानक आलेल्या या संकटामुळे सर्वांची एकच धांदल उडाली आहे. तरीदेखील प्रशासन सातत्याने यावर अटकाव घालण्यासाठी सर्वतोपरीने प्रयत्न करीत आहे. यात महत्त्वाची भूमिका पोलिस प्रशासन व आरोग्य कर्मचारी बजावत आहेत. नागरिकांना कोरोनाची बाधा होऊ नये याकरिता गेल्या वर्षभरापासून पोलिस कर्मचारी गावोगावी तसेच नाकाबंदी करून नागरिकांना शासनाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी आव्हान करताना दिसत आहेत. खून, मारामारी, दरोडे, चोरी अशा विविध गुन्ह्यांचा तपास करत पोलिस कर्मचारी कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये याकरिता स्वतःचा जीव धोक्‍यात घालून, "सद्‍रक्षणाय खलनिग्रहणाय' या पोलिस प्रशासनाच्या ब्रीदवाक्‍याला साजेसे असे आपले काम अविरतपणे करत आहेत. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला. तर 12 एप्रिल 2020 रोजी जिल्ह्यात कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळून आला होता. त्या वेळी सोलापूर ग्रामीणचे तत्कालीन पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील व अप्पर पोलिस अधीक्षक अतुल झेंडे यांनी पोलिसांना कोरोनाची बाधा होऊ नये यासाठी प्रत्येक पोलिस ठाण्यात सॅनिटायझर तसेच रोगप्रतिकारशक्ती वाढीच्या गोळ्या देऊन खबरदारीसाठी चांगले प्रयत्न केले होते. खबरदारी घेऊनही कित्येक पोलिस कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची बाधा झाली व ती आजही सुरू असल्याने, उपचार घेण्यासाठी होत असलेली धावपळ लक्षात घेऊन, नुकतेच पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांनी पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी कोव्हिड सेंटरची उभारणी केली आहे. नागरिकांची खबरदारी घेत असताना पोलिस देखील कोरोनाबाधित होत असल्याने, नागरिकांनी पोलिस प्रशासनाने वेळोवेळी केलेल्या आवाहनाला सहकार्य केले पाहिजे. वर्षभरातील ग्रामीण पोलिस दलातील कोरोना बाधितांची आकडेवारी आजअखेर 339 पोलिसांना कोरोनाची बाधा

त्यात 33 अधिकाऱ्यांसह 306 कर्मचाऱ्यांचा समावेश

सध्या दोन अधिकाऱ्यांवर तर सहा कर्मचाऱ्यांवर उपचार सुरू

आजअखेर 30 अधिकारी व 296 कर्मचारी कोरोनामुक्त

कोरोनाशी लढा देताना एका अधिकाऱ्यासह 4 कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू

आजअखेर एका अधिकाऱ्यासह दोन कर्मचाऱ्यांचा कोरोनाने मृत्यू झाल्याने, शासनाची आर्थिक मदत मिळाली नागरिकांच्या खबरदारीसाठी पोलिस कर्मचारी रात्रंदिवस रस्त्यावर उभे राहून कर्तव्य बजावत आहेत. गेल्या वर्षभरात नागरिकांनी पोलिस प्रशासनाला चांगले सहकार्य केले आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. त्यामुळे नागरिकांचे असेच सहकार्य यापुढील काळातही अपेक्षित आहे.

- अतुल झेंडे,

प्रभारी पोलिस अधीक्षक, सोलापूर ग्रामीण संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: So far, 339 people in the Solapur rural police force have been infected with the corona