सोसायटी, डीसीसीच्या कर्जाची रक्कम वसूल करुनच शेतकऱ्यांना ऊस बिल द्या, साखर आयुक्तांचा आदेश 

सोलापूर : राज्यातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांकडे गाळपासाठी आलेल्या ऊसाचे बिल शेतकऱ्यांना देण्यापूर्वी शेतकऱ्यांकडे असलेल्या कर्जाची वसूली करा. शेतकऱ्यांनी ज्या विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचे, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांचे कर्ज घेतले आहे. त्या कर्जाची रक्कम कपात करुनच शेतकऱ्यांना ऊस बिल द्यावे असा आदेश साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिला आहे. या आदेशाची प्रत त्यांनी राज्यातील सर्व सहकारी व खासगी साखर कारखान्याच्या संचालकांना, व्यवस्थापकांना व जिल्हा सहकारी बॅंकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना काढला आहे. साखर कारखान्यांनी त्यांच्या कारखान्याकडे गाळपासाठी ऊस पुरवठा केलेल्या शेतकऱ्यांची विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांची नियमानुसार देय असलेली रक्कम कपात करून वसूल झालेल्या कर्जाच्या रकमा संबंधित विकास संस्थेला द्याव्यात. या कर्जाची वसूली सांगड पध्दतीने वसुली करावी अशी स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे. राज्यातील सहकारातील पतपुरवठा संचरनेत सांगड पध्दतीने कर्ज वसूली होत नसल्याने पतपुरवठा संरचनेवर विपरित परिणाम झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी गाळपास आलेल्या उसाची माहिती बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावी. ऊस पिकासाठी कर्ज वाटप केलेल्या क्षेत्रातील सर्वे नंबर/गट नंबरमधील ऊस गाळपासाठी कारखान्याकडे आल्यास या क्षेत्रातील उसाची नोंद व अन्य व्यक्तींच्या नावे केलेली असल्यास या क्षेत्रावर वितरित झालेल्या कर्जाची रक्कम बॅंकेने योग्य तो पुरावा दाखल केल्यानंतर ती रक्कम वसूल करुन संबंधित विकास संस्थेस देण्याचीही सूचना साखर आयुक्त गायकवाड यांनी केली आहे. ऊस पुरवठादारांच्या ऊस बिलाची रक्कम त्यांच्या बॅंक खात्यामध्ये जमा करण्याचीही सूचना करण्यात आली आहे. सोलापूर डीसीसीने काढले परिपत्रक

साखर आयुक्तांच्या या आदेशानंतर सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे प्रशासक शैलेश कोतमिरे यांनी या वसूलीबाबतचे परिपत्रक सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांना काढले आहे. या पत्राची एक प्रत बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांनाही देण्यात आली आहे.

