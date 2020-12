शहर- जिल्ह्यात उरले आता 1288 रुग्ण ! आज आढळले 114 नवे बाधित; ग्रामीणमधील तिघांचा बळी

सोलापूर : शहरात 293 तर ग्रामीणमधील 11 तालुक्‍यांमध्ये 995 ऍक्‍टिव्ह रुग्ण शिल्लक आहेत. त्यांच्यावर विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरु असून आज शहरात 12 तर ग्रामीण भागात 94 नव्या रुग्णांची भर पडली आहे. ग्रामीण भागातील तिघांचा आज कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. उत्तर सोलापूर कोरोनामुक्‍तीच्या उंबरठ्यावर

जिल्ह्यातील 11 तालुक्‍यांपैकी उत्तर सोलापुरात आतापर्यंत कोरोनाचे 804 रुग्ण आढळले आहेत. त्यापैकी 39 जणांचा कोरोनाने बळी घेतला असून 761 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. आता तालुक्‍यात अवघे चार रुग्ण शिल्लक असून हा पहिला तालुका आता कोरोनामुक्‍तीच्या उंबरठ्यावर पोहचला आहे. तर अक्‍कलकोट तालुक्‍यातील 26, बार्शीतील 140, करमाळ्यातील 130, माढ्यातील 139, माळशिरस तालुक्‍यात 131 तर मंगळवेढ्यातील 46, मोहोळ तालुक्‍यात 80, पंढरपूर तालुक्‍यातील 172, सांगोल्यातील 106 तर दक्षिण सोलापुरातील 21 रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. शहरातील रुग्णसंख्या आता दहा हजार 682 झाली असून त्यापैकी 576 रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. नऊ हजार 813 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. आज शहरात दोस्ताना चौक, नागणे- देशमुख अपार्टमेंट (बुधवार पेठ), चिदंबर नगर (जुळे सोलापूर), कुमठे गाव, बालाजी नगर (गणेश नगरजवळ), साफल्य नगर (सैफूल), राजेश्‍वर नगर, सिमला नगर, दक्षिण सदर बझार आणि अंत्रोळीकर नगर भाग दोन (होटगी रोड) याठिकाणी नव्या रुग्णांची भर पडली आहे. रुग्णांच्या संपर्कातील 137 संशयित होम क्‍वारंटाईनमध्ये असून 29 संशयित इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईनमध्ये आहेत. दुसरीकडे नऊजण होम आयसोलेशनमध्ये आहेत. आज शहरातील 22 रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. दुसरीकडे जिल्ह्यात आज तीन हजार 181 संशयितांमध्ये अक्‍कलकोट तालुक्‍यात चार, बार्शीत 12, करमाळ्यात नऊ, माढ्यात सात, माळशिरसमध्ये आठ, मंगळवेढ्यात 14, मोहोळ व उत्तर सोलापूर तालुक्‍यात प्रत्येकी एक, पंढरपुरात 19, सांगोल्यात दहा आणि दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यात सात नवे रुग्ण आढळले आहेत. तर आंबेचिंचोलीतील (ता. पंढरपूर) 58 वर्षीय महिला, गादेगावातील 56 वर्षीय पुरुषाचा आणि माळशिरसमधील 75 वर्षीय पुरुषाचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. त्यामुळे शहर- जिल्ह्यातील मृतांची संख्या आता एक हजार 668 इतकी झाली आहे. दुसरीकडे आज ग्रामीणधील 128 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे.

