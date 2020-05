धक्कादायक! सोलापुरात कोरोनाने एकाच दिवशी घेतला तिघांचा बळी; रुग्णांची संख्या 275 

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यात आज ११ नवीन कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले आहेत. त्यामध्ये सहा पुरुष व पाच महिलांचा समावेश आहे. आज एकाच दिवशी 3 कोरोना बाधीत व्यक्तींचा मृत्यू झाल्याने कोरोनामुळे सोलापुरातील मृत व्यक्तींची एकूण संख्या 17 झाली आहे.

एकता नगर, अक्कलकोट रोडवरील सुत मिळ जवळील किशन संकुल, जवाहर नगर, पाच्छा पेठ, एमआयडीसी येथील महालक्ष्मी नगर, सदर बझार लष्कर, मिलिंद नगर, बुधवार पेठ, कुमठा नाका, हुडको कॉलनी, रंगभवन या ठिकाणी प्रत्येकी एक रुग्ण आढळला आहे. आज तीन व्यक्ती मयत झाल्य असून यातील पहिली व्यक्ती जवाहर नगर परिसरातील पन्नास वर्षाचे पुरुष होते. नऊ मे रोजी सकाळी त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात गंभीर अवस्थेत दाखल करण्यात आले होते. नऊ मे रोजी सायंकाळी साडेपाच वाजता उपचारादरम्यान त्यांचे निधन झाले. त्यांचा कोरोना चाचणी अहवाल आज प्राप्त झाला असून तो पॉझिटिव आला आहे. दुसरी मयत झालेली व्यक्ती ही सदर बझार लष्कर परिसरातील शेहेचाळीस वर्षाची महिला असून आठ मे रोजी या महिलेला गंभीर स्थितीत छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान 9 मे रोजी सकाळी नऊ वाजता या महिलेचे निधन झाले. या महिलेचा कोरोना चाचणी अहवाल प्राप्त झाला असून तो पॉझिटिव आला आहे. मयत झालेली तिसरी व्यक्ती पाच्छा पेठ परिसरातील 68 वर्षांची पुरुष असून नऊ मे रोजी त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात गंभीर अवस्थेत दाखल करण्यात आले होते. 10 मे रोजी सकाळी दहा वाजता त्यांचे उपचारादरम्यान निधन झाले. आज त्यांचा कोरोना अहवाल प्राप्त झाला असून तो पॉझिटिव्ह आला आहे. आज दिवसभरात 126 कोरोना चाचणी अहवाल प्राप्त झाले असून त्यातील 115 अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. 11 अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. अद्यापही 102 रिपोर्ट प्रलंबित असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी दिली.

