एटीएम बंद आसल्याने शेतकऱ्यांना भासतीये पैशाची चणचण 

तिसंगी (सोलापूर) : कोरोनाला रोखण्यासाठी सध्या देशभरात लॉकडाउन आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून शासन विविध उपाययोजना करत आहे. परंतु, या उपाययोजनेत शेतकरी, कष्टकरी शेतकऱ्यांना वरदान ठरलेले बॅंक ऑफ इंडिया, सोनके शाखेचे एटीएम बंद असल्याने परिसरातील शेतकऱ्यांना पैशाची चणचण भासत आहे. हेही वाचा : लॉकडाउन आलय आमच्या नरड्याला बॅंकांना सलग तीन दिवस सुटी असल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे आहे. पैसा आहे; परंतु काढता येत नाही. कोरोनाची भीती असल्याने शेतकरी बॅंकेत गर्दी टाळण्यासाठी प्रयत्न करतो आहे. परंतु, एटीएम बंद, सलग सुटी, लॉकडाउनमुळे पोलिसांची भीती यामुळे शहरी भागातील एटीएमवर शेतकरी जाऊ शकत नाही. त्यांना पेट्रोलही मिळत नाही. वाहने बंद आहेत. बॅंक अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची अडचण समजून घेऊन सोनके येथील एटीएम सुरू करावे, अशी मागणी परिसरातील शेतकरी करीत आहेत. एटीएम बंद आसल्याने पैसे काढण्यासाठी आडचण

सोनके येथे बॅंक ऑफ इंडिया शाखेचे एटीएम आहे. एटीएम सतत बंद असल्याने परिसरातील शेतकऱ्यांची पैसे काढण्याची अडचण होत आहे. बॅंक अधिकाऱ्यांनी लक्ष देऊन एटीएम सुरळीत चालू ठेवावे.

- समाधान मस्के, युवा शेतकरी, सोनके, पंढरपूर

लॉकडाउनच्या काळात एटीएमची गरज आहे. पण सोनकेतील बॅंक ऑफ इंडियाचे बंद आहे. चालू करून शेतकऱ्यांना सहकार्य करावे.

- समाधान पाटील, शेतकरी, सोनके, पंढरपूर

सोनके-तिसंगी गावांना वरदान ठरलेली बॅंक ऑफ इंडिया बॅंक आहे. पण अधिकारी वर्गाच्या हलगर्जीपणामुळे एटीएम सतत बंद असते.

- मल्हारी हेगडे, शेतकरी, तिसंगी, पंढरपूर

सोनके येथे बॅंक ऑफ इंडियाचे एटीएम आहे. तांत्रिक अडचणीमुळे बंद आहे. लवकरच सुरू होईल.

- प्रमोद पवार, शाखा अधिकारी, बॅंक ऑफ इंडिया, सोनके, पंढरपूर





